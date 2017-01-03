03.01.2017 | 12:27

В полицию Пензы за помощью обратилась 42-летняя женщина, она сообщила, что на остановке общественного транспорта на проспекте Строителей из открытого кармана женской сумки был украден мобильный телефон.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа в ходе разыскных мероприятий задержала подозреваемую – 26-летнюю жительницу Воронежской области, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности.

«Гражданка опрошена и призналась в содеянном. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.