Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|3 янв 2017|13:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  71.94  |  $  63.55
 

Криминал | В Пензе 26-летняя жительница Воронежской области призналась в краже

03.01.2017|12:27
Печать

В полицию Пензы за помощью обратилась 42-летняя женщина, она сообщила, что на остановке общественного транспорта на проспекте Строителей из открытого кармана женской сумки был украден мобильный телефон.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа в ходе разыскных мероприятий задержала подозреваемую – 26-летнюю жительницу Воронежской области, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности.

«Гражданка опрошена и призналась в содеянном. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!