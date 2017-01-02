02.01.2017 | 10:54

У жительницы села Свищевка Белинского района пропали из дома запасы спиртного, сделанные к праздникам. Женщина, обратившаяся в полицию, рассказала, что злоумышленник свободно проник в жилище и вынес 14 бутылок с алкогольными напитками.

В поисках возможных свидетелей кражи полицейские провели обход граждан. В итоге участковые уполномоченные полиции установили, что к пропаже алкоголя причастен 52-летний брат сельчанки.

«Подозреваемый признался в содеянном. По данному факту проводится проверка», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.