Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|2 янв 2017|12:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
0oC
Завтра | Облачно |

  67.99 $ 64.74 — курс продажи

  60.69 $ 57.39 — курс покупки

  67.99  |  $  64.74
 

Криминал | Житель Белинского района сознался в краже спиртного у родной сестры

02.01.2017|10:54
Печать

У жительницы села Свищевка Белинского района пропали из дома запасы спиртного, сделанные к праздникам. Женщина, обратившаяся в полицию, рассказала, что злоумышленник свободно проник в жилище и вынес 14 бутылок с алкогольными напитками.

В поисках возможных свидетелей кражи полицейские провели обход граждан. В итоге участковые уполномоченные полиции установили, что к пропаже алкоголя причастен 52-летний брат сельчанки.

«Подозреваемый признался в содеянном. По данному факту проводится проверка», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость|02.01.2017 11:22|

на продажу запасала?

Гость|02.01.2017 11:42|

Событие на уровне мировых сенсаций!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!