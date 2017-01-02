02.01.2017 | 12:25

Житель села Усть-Уза Шемышейского района был задержан в Пензе сотрудником полиции при попытке ограбить женщину.

Пензячка возвращалась с работы домой по улице Калинина. К ней подошел незнакомец и сильно толкнул в плечо, а затем, воспользовавшись замешательством жертвы, выхватил у нее из рук сумку с деньгами, телефоном, банковской картой и паспортом и бросился бежать.

Однако женщина громко закричала и кинулась за злоумышленником.

Этот инцидент привлек внимание сотрудника Управления МВД России по городу Пензе, находившегося за рулем автомобиля и стоявшего в пробке. Он выскочил из машины и стал преследовать грабителя.

Тот, пытаясь уйти от погони, бросил сумку на проезжую часть и побежал дальше. Однако полицейский настиг его и передал прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе.

В отделе полиции личность задержанного установили. Им оказался 37-летний житель Шемышейского района, ранее судимый. По его словам, он приехал в Пензу из Усть-Узы в поисках работы.

В течение дня мужчина прошел пешком от Гидростроя до улицы Калинина, однако трудоустроиться так и не сумел. У него оставалось всего 150 рублей, которых не хватало, чтобы добраться до дома, поэтому он решил совершить грабеж.

«Подозреваемый заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.