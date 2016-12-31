31.12.2016 | 12:51

В канун новогодних праздников жительницу Городищенского района задержали по подозрению в ограблении магазина.

В полицию обратилась директор торговой точки. Она рассказала, что неизвестная женщина открыто похитила две бутылки водки, продукты и освежитель воздуха.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

«По подозрению в совершении преступления участковыми уполномоченными полиции была задержана и опрошена 37-летняя жительница поселка Лесного Городищенского района. Она призналась в содеянном», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Алкоголь, продукты и освежитель у злоумышленницы изъяли. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.