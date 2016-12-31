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Криминал | Жительница Городищенского района похитила из магазина водку и продукты

31.12.2016|12:51
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В канун новогодних праздников жительницу Городищенского района задержали по подозрению в ограблении магазина.

В полицию обратилась директор торговой точки. Она рассказала, что неизвестная женщина открыто похитила две бутылки водки, продукты и освежитель воздуха.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

«По подозрению в совершении преступления участковыми уполномоченными полиции была задержана и опрошена 37-летняя жительница поселка Лесного Городищенского района. Она призналась в содеянном», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Алкоголь, продукты и освежитель у злоумышленницы изъяли. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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Гость|31.12.2016 13:23|

Зачем воровать левую водку о которой сдохнеш .

Гость|31.12.2016 13:51|

И после этого я буду исполнять ихи законы и указа . Не смешите меня . Нет их для меня . Я беру что мне надо и живу как мне хочется . И ни кто мне не указ .

Имя: Гость
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