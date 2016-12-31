31.12.2016 | 09:26

За помощью к пензенским полицейским обратилась 27-летняя управляющая отделом магазина, расположенного в одном из торговых центров в Ленинском районе. Она сообщила, что неизвестная женщина похитила из торгового зала одежду на сумму около 4 тысяч рублей.

Полицейские в ходе оперативных мероприятий задержали подозреваемую в совершении преступления. Ей оказалась 34-летняя женщина без определенного места жительства.

«Похищенный товар был изъят. По данному факту проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.