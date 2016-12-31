31.12.2016 | 10:58

Одно из предприятий, расположенных в Каменке, едва не лишилось оборудования. Злоумышленник выставил окно, влез в прессовый цех и попытался похитить металлический пресс-штамп с кронштейном, предназначенный для штамповки деталей из листового металла.

Однако попытка не удалась: вор был задержан, а представитель организации вызвал полицию.

Как выяснили прибывшие на место происшествия стражи порядка, кражу пытался совершить 28-летний житель Пензы, ранее судимый. Он дал признательные показания.

«С подозреваемого взята подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.