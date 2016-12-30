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Криминал | Жительница Мокшанского района отдала за снятие порчи 50 тысяч рублей

30.12.2016|09:15
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Сотрудники пензенской полиции разыскивают злоумышленниц, обманувших 70-летнюю жительницу села Юровка Мокшанского района.

По словам пенсионерки, две неизвестные женщины (предположительно цыганской национальности) под предлогом снятия порчи завладели 50 тыс. рублей.

Обеим подозреваемым 40-45 лет, рост 160-165 см, телосложение среднее, лица смуглые, глаза темные.

Одна была одета в светлое пальто до колен, вторая - в светлую вязаную шапку и светло-кофейное пальто до колен.

«Подозреваемые могут передвигаться на автомашине ВАЗ-2110 цвета морской волны, за рулем которой находится мужчина», - уточнили в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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Гость|30.12.2016 09:40|

А воз и ныне там

Гость|30.12.2016 09:40|

Буртасы вновь успели отличиться.

Имя: Гость
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