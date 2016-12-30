30.12.2016 | 09:15

Сотрудники пензенской полиции разыскивают злоумышленниц, обманувших 70-летнюю жительницу села Юровка Мокшанского района.

По словам пенсионерки, две неизвестные женщины (предположительно цыганской национальности) под предлогом снятия порчи завладели 50 тыс. рублей.

Обеим подозреваемым 40-45 лет, рост 160-165 см, телосложение среднее, лица смуглые, глаза темные.

Одна была одета в светлое пальто до колен, вторая - в светлую вязаную шапку и светло-кофейное пальто до колен.

«Подозреваемые могут передвигаться на автомашине ВАЗ-2110 цвета морской волны, за рулем которой находится мужчина», - уточнили в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.