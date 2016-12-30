Сотрудники пензенского СУ СК РФ начали доследственную проверку по факту смерти 53-летнего жителя Нижнего Ломова.
Напомним: инцидент произошел в четверг, 29 декабря. Мужчина скончался в больнице. По словам супруги, 27 декабря мужчина выпил жидкость для омывания стекол автомобиля, которую в народе принято называть незамерзайкой. 28-го он употребил шампанское и туалетную воду.
«По предварительным данным, причиной его смерти явилось отравление неизвестным веществом. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном СУ СК РФ.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
penzainform.ru писал(a):Пензинформ не надоело про бомжей и алкашей? И главное дубли, дубли....