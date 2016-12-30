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Криминал | В Нижнем Ломове начата проверка по факту отравления местного жителя

30.12.2016|08:51
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Сотрудники пензенского СУ СК РФ начали доследственную проверку по факту смерти 53-летнего жителя Нижнего Ломова.

Напомним: инцидент произошел в четверг, 29 декабря. Мужчина скончался в больнице. По словам супруги, 27 декабря мужчина выпил жидкость для омывания стекол автомобиля, которую в народе принято называть незамерзайкой. 28-го он употребил шампанское и туалетную воду.

«По предварительным данным, причиной его смерти явилось отравление неизвестным веществом. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном СУ СК РФ.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Гость|30.12.2016 09:08|

penzainform.ru писал(a):

По словам супруги, 27 декабря мужчина выпил жидкость для омывания стекол автомобиля, которую в народе принято называть незамерзайкой. 28-го он употребил шампанское и туалетную воду.
Пензинформ не надоело про бомжей и алкашей? И главное дубли, дубли....

Гость|30.12.2016 09:30|

Нет журналистов-нет новостей. Потому все по 2-3 раза и выкладывается.

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