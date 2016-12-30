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Криминал | Неизвестный на Infiniti выманил у сотрудницы АЗС деньги на взятку

30.12.2016|09:32
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В Пензенской области проводится проверка по факту мошенничества. Жертвой преступления стала сотрудница автозаправочной станции, расположенной в селе Богословка Пензенского района.

По словам кассира, в ночное время неизвестный мужчина (предположительно кавказской национальности) попросил у нее денег в долг для дачи взятки сотрудникам ГИБДД. Мужчина пояснил, что не может снять средства с карты (банкоматы якобы не работали). В залог он оставил наручные часы и свой контактный телефон.

Сотрудница АЗС дала ему 22 тысячи рублей, но возврата денег так и не дождалась. Тогда она обратилась в полицию.

В настоящее время правоохранители разыскивают предполагаемого злоумышленника.

«На вид ему 35-40 лет, телосложение крепкое, рост 170 см. Он был одет в черную кофту, синие джинсы и черные ботинки. Передвигался на белом автомобиле Infiniti с номерами Ленинградской области», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.

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Гость|30.12.2016 09:39|

Буртасы вновь отличились

Гость|30.12.2016 09:39|

))))ой я не могу)дура полная!Счас доверять тока себе можно

Гость|30.12.2016 09:43|

что-то дорого она часики купила.....

Гость|30.12.2016 09:45|

Надо верить в людей, особенно на таких машинках. Все что нажито незаконно в прок не пойдет. Какая хорошая сотрудница работает и на взятку спровоцировала. А ей почему за это ничего не предъявили?

Гость|30.12.2016 09:49|

Ну ладно дать денег на еду,на лекарство...Я начинаю подозревать что воровство и взятничество,и житие по понятиям начинает передаваться в этой нефтепомойке воздушно-капельным путём....

Шашлычник|30.12.2016 09:52|

Часы были из желтого металла?

penzainform.ru писал(a):

предположительно кавказской национальности
Еще и не отличает хача от цыганина

Гость|30.12.2016 09:58|

ну и где здесь про Белинский?

Гость|30.12.2016 09:59|

Симферопольское шоссе под Москвой завалило красной икрой после автоаварии

Гость|30.12.2016 10:01|

К 33 месяцам тюрьмы была приговорена 41-летняя Препитча Сматсорабуд, которая несколько лет покупала в американских магазинах дорогие брендовые сумки, затем возвращала вместо оригиналов китайские подделки, а оригиналы продавала в соцсетях.

Гость|30.12.2016 10:02|

Бедные наши женщины. За минуту внимания, доброе слово и ласковое обращение готовы все отдать. Особенно если на инфинити - то сопротивление бесполезно.

Гость|30.12.2016 10:05|

отличный залог - контактный телефон! Она еще даже и не проверила его ли это номер.

Гость|30.12.2016 10:05|

Ну он как в ленобласть вернется, инфинити продаст, выкупит ее заправку, женится на ней и будут они жить долго и счастливо. Но 22 тыщи так и не отдаст.

Имя: Гость
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