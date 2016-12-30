30.12.2016 | 09:32

В Пензенской области проводится проверка по факту мошенничества. Жертвой преступления стала сотрудница автозаправочной станции, расположенной в селе Богословка Пензенского района.

По словам кассира, в ночное время неизвестный мужчина (предположительно кавказской национальности) попросил у нее денег в долг для дачи взятки сотрудникам ГИБДД. Мужчина пояснил, что не может снять средства с карты (банкоматы якобы не работали). В залог он оставил наручные часы и свой контактный телефон.

Сотрудница АЗС дала ему 22 тысячи рублей, но возврата денег так и не дождалась. Тогда она обратилась в полицию.

В настоящее время правоохранители разыскивают предполагаемого злоумышленника.

«На вид ему 35-40 лет, телосложение крепкое, рост 170 см. Он был одет в черную кофту, синие джинсы и черные ботинки. Передвигался на белом автомобиле Infiniti с номерами Ленинградской области», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.