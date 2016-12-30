30.12.2016 | 09:16

Мокшанский районный суд признал бывшую начальницу отделения почтовой связи села Скачки виновной в хищении имущества и денежных средств. Факт недостачи был выявлен при внезапной выездной проверке.

«В период с 25 декабря 2015 года по 14 марта 2016-го осужденная похитила реализуемые ФГУП «Почта России» товары народного потребления (сапоги, посуду, кондитерские изделия, продукты питания, приправы и специи, семена овощных и цветочных культур, садовый инвентарь, удобрения, сигареты, календари, детские игрушки, бытовую химию, книги, а также лотерейные билеты) на сумму 28 тыс. 911 руб. 20 коп.», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Кроме того, за это время осужденная украла из кассы почтового отделения 47 тыс. 805 руб. 50 коп.

Гражданка, имеющая на иждивении троих детей, свою вину признала в полном объеме. Суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. В пользу ФГУП «Почта России» взыскана в полном объеме сумма причиненного ущерба.

Приговор уже вступил в законную силу.