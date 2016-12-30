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Криминал | Мошенник с сайта знакомств обманул 65-летнюю жительницу Пензы

30.12.2016|11:49
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В преддверии новогодних праздников активизировались мошенники. Они завладевают деньгами граждан, предлагая приобрести или получить в подарок различные товары.

Так, одной из жертв преступного умысла стала 65-летняя жительница Пензы. На сайте знакомств она начала общаться с неизвестным. Тот предложил ей в качестве подарка дорогостоящие часы, но попросил оплатить доставку.

Потерпевшая зашла на указанный незнакомцем сайт и перевела около 4 500 рублей. Однако обещанную посылку в указанные сроки она не получила, деньги ей не вернули.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, полицейские выясняют, кто может быть причастен к совершению преступления.

«Прежде чем что-то купить через Интернет, изучите данные магазинов либо пользователей социальных сетей, занимающихся коммерцией. Отрицательные отзывы должны насторожить вас. Не переводите деньги за товар или услугу неизвестным без предоставления каких-либо гарантий», - советуют пензенцам представители регионального управления МВД.

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Гость|30.12.2016 12:26|

НУ И ДУРА

Гость|30.12.2016 12:36|

в 65 лет часы узнавать сколько осталось до конца дней .

Имя: Гость
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