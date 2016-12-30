30.12.2016 | 17:49

65-летняя пензячка нашла на сайте знакомств перспективную кандидатуру - 38-летнего Алексея родом из России, ныне проживающего в Америке. Он представился успешным стоматологом с приличной зарплатой.

«Я очень одинока, думала, что на сайте смогу найти нормального мужчину», - отметила пензячка.

Богатый русский американец слал ей трогательные письма чуть ли не каждый день. Говорил, что не может найти себе жену за океаном и мечтает о счастливой жизни с соотечественницей. А затем сообщил, что решил сделать своей интернет-избраннице подарок - дорогие часы известной марки. Посылку уже отправил.

«Мне прислали уведомление, что пришла посылка, указано от кого и откуда. Ссылка в сообщении вела на сайт, где сказано, что курьерские услуги должен оплатить адресат», - рассказала горожанка.

Цена услуги - 4 000 рублей. Счастливая пензячка не задумываясь их заплатила, но саму посылку ни в обещанные фирмой сроки, ни позже так и не получила. И только тогда она поняла, что ее обманули. Причем, как выяснилось позже, таким способом выманили деньги не у нее одной.

«В преддверии новогодних праздников активизировались мошенники. Чаще всего они действуют по привычным схемам. Проверяйте любую информацию на предмет обмана», - напомнил начальник отдела «К» УМВД России по области Михаил Чуватов.