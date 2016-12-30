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Криминал | 62-летняя кузнечанка подозревается в краже из камер хранения

30.12.2016|10:02
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Две посетительницы магазина в Кузнецке, сделав покупки, обнаружили, что из камер хранения исчезли их сумки, с которыми они не стали заходить в торговый зал. Одна из покупательниц оставила в ячейке пакет с продуктами и бытовой химией. В сумке у другой были продукты и женские сапоги.

Обе кузнечанки обратились в полицию. Участковый уполномоченный заподозрил в совершении преступления 62-летнюю женщину, побывавшую в магазине.

«У пенсионерки было изъято похищенное имущество. По факту кражи проводится проверка», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области

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