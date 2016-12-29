29.12.2016 | 08:55

В Спасском районе сотрудники полиции задержали по подозрению в краже 39-летнего жителя села Ново-Зубово.

Ранее судимый мужчина, который нигде не работает, признался в том, что ночью он проник в строящийся магазин и похитил 10 упаковок кровельных саморезов по 250 штук в каждой.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взята подписка о невыезде. Принимаются меры к розыску похищенного», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.