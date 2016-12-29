29.12.2016 | 13:25

В Колышлейском районном суде вынесен приговор местному жителю, обокравшему собственную мать.

Криминальный инцидент произошел в Колышлее в октябре 2016 года. Согласно материалам дела, подсудимый прошел в комнату матери и похитил из шкафа женскую норковую шубу стоимостью 60 000 рублей, после чего скрылся с места преступления.

Ущерб, причиненный незаконными действиями сына гражданке, оказался для нее значительным.

По факту кражи возбудили уголовное дело. При его рассмотрении был учтен ряд смягчающих обстоятельств (в том числе активное способствование расследованию, добровольное возмещение ущерба, раскаяние и признание вины, просьба потерпевшей о назначении наименее строгого наказания).

Во внимание приняли и то, что ранее мужчина не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности.

«Суд признал его виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов», - сообщается на сайте учреждения.

Приговор не вступил в законную силу и еще может быть обжалован.