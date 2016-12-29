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Криминал | В Пензе бомж задержан за убийство 51-летнего знакомого

29.12.2016|09:15
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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летнего мужчины, который вел бродяжнический образ жизни. Его тело с колото-резаным ранением спины было обнаружено 19 декабря в расселенном доме на Мироносицкой площади.

По подозрению в совершении преступления задержан 51-летний мужчина без определенного места жительства, обитающий на территории области без регистрации.

«По версии следствия, вечером 18 декабря подозреваемый с сожительницей пришли в расселенный дом, где жили их знакомые. На полученные гостями в качестве милостыни денежные средства компания приобрела спиртное», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в региональном СУ СК РФ.

Во время застолья между мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый схватил со стола нож и ударил жертву в спину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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