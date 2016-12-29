29.12.2016 | 10:03

61-летняя жительница Пензы обратилась в полицию с заявлением о том, что неисправный автомобиль ВАЗ-2101, припаркованный возле дома на улице Сумской, пропал.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили «копейку» в пункте приема металлолома в селе Грабово Бессоновского района. Полицейские также установили предполагаемых злоумышленников - ими оказались два жителя Грабова, одному из которых 21 год, другому - 22.

«Подозреваемые дали признательные показания. По данному факту проводится проверка», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.