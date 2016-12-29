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Криминал | Два жителя Грабова сдали украденную в Пензе машину в металлолом

29.12.2016|10:03
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61-летняя жительница Пензы обратилась в полицию с заявлением о том, что неисправный автомобиль ВАЗ-2101, припаркованный возле дома на улице Сумской, пропал.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили «копейку» в пункте приема металлолома в селе Грабово Бессоновского района. Полицейские также установили предполагаемых злоумышленников - ими оказались два жителя Грабова, одному из которых 21 год, другому - 22.

«Подозреваемые дали признательные показания. По данному факту проводится проверка», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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Гость|29.12.2016 10:25|

penzainform.ru писал(a):

61-летняя жительница Пензы обратилась в полицию с заявлением о том, что неисправный автомобиль ВАЗ-2101, припаркованный возле дома на улице Сумской, пропал.
Стоял, глаза мозолил... пока бы парни не сковырнули, так и заржавел

Гость|29.12.2016 10:30|

penzainform.ru писал(a):

автомобиль ВАЗ-2101, припаркованный возле дома на улице Сумской, пропал.
Честь и хвала! Ребят поблагодарить, вручить грамоты! Санитары леса! Весь этот хлам нужно массового вывозить!

Гость|29.12.2016 10:32|

Гость писал(a):

Честь и хвала! Ребят поблагодарить, вручить грамоты! Санитары леса! Весь этот хлам нужно массового вывозить!
А что сам не возьмёшься? Религия не позволяет?

Гость|29.12.2016 10:34|

Гость писал(a):

А что сам не возьмёшься? Религия не позволяет?
У себя во дворе со всех хламом, я вопрос решил ещё в том году !

Гость|29.12.2016 10:37|

Гость писал(a):

У себя во дворе со всех хламом, я вопрос решил ещё в том году !
Помоги другим. Ты же так обо всех печешься.

Гость|29.12.2016 10:37|

Гость писал(a):

что неисправный автомобиль ВАЗ-2101, припаркованный возле дома на улице Сумской, пропал.
Пацаны сделали его исправным,и уехали на нем.Молодцы.

Гость|29.12.2016 10:56|

приезжайте в арбековскую заставу к 3 дому-там нето 5 или 7 стоит какой год(корыто одним словом)-заберите за так,мы вам спасибо скажем

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