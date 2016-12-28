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Криминал | Жительница Бекова подозревается в ложном доносе на приятеля дочери

28.12.2016|14:28
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Белинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Пензенской области возбудил уголовное дело в отношении 50-летней жительницы Бекова. Женщина подозревается в заведомо ложном доносе.

В декабре 2016 года она заявила в полицию о незаконном проникновении в свой дом. Сельчанка обвинила в этом приятеля дочери, хотя знала, что молодой человек пришел по приглашению.

«В ходе проведения проверочных мероприятий причастность лица, указанного заявительницей, к совершению преступления не подтвердилась. Впоследствии женщина призналась, что он действительно не совершал противоправных действий», - сообщили в следственном управлении.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Гость|28.12.2016 15:12|

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