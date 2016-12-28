28.12.2016 | 16:21

55-летний житель Пензы обратился в полицию и заявил об ограблении. Незнакомец напал на него рано утром на улице Кижеватова. Ударив жертву, грабитель забрал деньги (1 500 рублей), сотовый телефон и скрылся.

«По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативных мероприятий был задержан и опрошен 23-летний безработный житель Пензы», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Часть похищенного у молодого человека, который уже привлекался к уголовной ответственности, изъяли. Он дал признательные показания.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.