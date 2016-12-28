28.12.2016 | 16:19

Молодой человек, ранее судимый за угон, вновь не смог удержаться от соблазна. Он пришел к своему знакомому на станцию техобслуживания в селе Константиновка.

«Мы с ним посидели, выпили. Я заметил, что там стоит машина на ремонте. Когда друг уснул, я сел в нее и поехал кататься», - рассказал он.

А затем решил отправиться в соседний населенный пункт к жене. Но увидеть супругу ему не удалось.

«Из-за неисправности он был вынужден оставить автомобиль на дороге у села Большая Елань», - уточнила начальник отделения дознания ОМВД России по Пензенскому району Ольга Жаткина.

Найти угонщика полицейским также не составило труда. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. За очередной угон ему грозит до пяти лет тюрьмы.