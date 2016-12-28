28.12.2016 | 14:56

В Пензе 30-летняя женщина обвиняется в покушении на убийство сожителя. Преступление было совершено вечером 21 декабря текущего года на улице Ангарской.

По данным следствия, пензячка и ее 25-летний сожитель были пьяны, когда между ними произошел конфликт.

«В ходе ссоры сожитель стал оскорблять женщину, в связи с чем она нанесла ему один удар ножом в область груди. С полученным ранением потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области.

Злоумышленница призналась в содеянном, ей предъявлено обвинение. В настоящее время гражданка находится под стражей.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - добавили в пресс-службе.