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Криминал | 30-летняя пензячка ударила ножом своего сожителя

28.12.2016|14:56
Печать

В Пензе 30-летняя женщина обвиняется в покушении на убийство сожителя. Преступление было совершено вечером 21 декабря текущего года на улице Ангарской.

По данным следствия, пензячка и ее 25-летний сожитель были пьяны, когда между ними произошел конфликт.

«В ходе ссоры сожитель стал оскорблять женщину, в связи с чем она нанесла ему один удар ножом в область груди. С полученным ранением потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области.

Злоумышленница призналась в содеянном, ей предъявлено обвинение. В настоящее время гражданка находится под стражей.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - добавили в пресс-службе.

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Гость|28.12.2016 15:24|

ух ты новый нож на фото))

Гость|28.12.2016 15:26|

Гость писал(a):

ух ты новый нож на фото))
старый с деревянной ручкой прогнил и заржавел

Гость|28.12.2016 15:45|

А вот если бы оппоненты в опусе поменялись ролями, и это он ее ударил ножом, то представляю какой бабо-вой стоял в комментах. Но как щас - все впорядке, ей можно было его ножом бить, да?

Гость|28.12.2016 15:46|

Надо же как-то разнообразить картинную галерею

Гость|28.12.2016 16:27|

боярка или ром

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