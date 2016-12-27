27.12.2016 | 12:20

В полицию Пензы обратился 40-летний мужчина, лишившийся крупной суммы денег.

В своем заявлении он сообщил, что возле торгового центра на Южной Поляне наглядно знакомый ему гражданин предложил помощь в приобретении циркового реквизита. Злоумышленник забрал 73 тысячи рублей, однако товар не поставил.

Сотрудники полиции провели оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых установили личность подозреваемого в преступлении. Им оказался 31-летний пензенец.

«Он был опрошен и признался в содеянном. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.