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Криминал | Пензенец лишился 73 тысяч рублей при покупке циркового реквизита

27.12.2016|12:20
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В полицию Пензы обратился 40-летний мужчина, лишившийся крупной суммы денег.

В своем заявлении он сообщил, что возле торгового центра на Южной Поляне наглядно знакомый ему гражданин предложил помощь в приобретении циркового реквизита. Злоумышленник забрал 73 тысячи рублей, однако товар не поставил.

Сотрудники полиции провели оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых установили личность подозреваемого в преступлении. Им оказался 31-летний пензенец.

«Он был опрошен и признался в содеянном. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|27.12.2016 12:26|

цирк какой-то

Гость|27.12.2016 12:29|

цирк еще не построили а реквизит уже закупается, странно. Уж не Кипурова ли осваивает финансовые потоки?

Гость|27.12.2016 12:37|

Это для цирка на площади Ленина

Имя: Гость
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