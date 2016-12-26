26.12.2016 | 09:46

Зареченские полицейские с поличным поймали горожанина, решившего украсть новогоднее дерево с елочного базара.

Поздним вечером молодой человек шел по улице Ленина, обратил внимание на неохраняемый елочный базар, сломал ограждение и проник внутрь. Однако парня, вытаскивавшего елку, заметил проходивший мимо сотрудник полиции. Он задержал елочного вора и сообщил о происшествии в дежурную часть.

«Предприниматель, который занимается продажей новогодних елок, узнал о происшествии от полицейских. Утром ему пришлось заниматься ремонтом торговой точки. Полицейским предстоит дать юридическую оценку действиям злоумышленника, после чего тому будет предъявлено обвинение», - сообщает портал «Город Z».