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Криминал | Зареченец задержан при попытке украсть елку с базара

26.12.2016|09:46
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Зареченские полицейские с поличным поймали горожанина, решившего украсть новогоднее дерево с елочного базара.

Поздним вечером молодой человек шел по улице Ленина, обратил внимание на неохраняемый елочный базар, сломал ограждение и проник внутрь. Однако парня, вытаскивавшего елку, заметил проходивший мимо сотрудник полиции. Он задержал елочного вора и сообщил о происшествии в дежурную часть.

«Предприниматель, который занимается продажей новогодних елок, узнал о происшествии от полицейских. Утром ему пришлось заниматься ремонтом торговой точки. Полицейским предстоит дать юридическую оценку действиям злоумышленника, после чего тому будет предъявлено обвинение», - сообщает портал «Город Z».

Источник — gorodz.info
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Гость|26.12.2016 10:39|

А в Пензе елки затак раздают

Гость|26.12.2016 11:10|

Прям как в комедии "Ёлки 5". Без ёлки дефка бы не дала.

Гость|26.12.2016 11:13|

Гость писал(a):

А в Пензе елки затак раздают
И в Кузнецке. Только нельзя говорить, под чьим флагом раздают. А в Заречном разве не раздают? Ни за что мужика посадят.

Гость|26.12.2016 11:57|

Лучше бы соли полизал.

Имя: Гость
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