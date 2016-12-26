26.12.2016 | 10:46

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту кражи, которая была совершена на улице Фрунзе.

«В отдел полиции № 2 обратился с заявлением представитель коммерческой организации. Он сообщил, что в ночное время неизвестные, отогнув решетку незапертого окна, проникли в помещение столовой и похитили телевизор», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.

На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Чтобы найти возможных свидетелей, стражи порядка провели обход граждан.

В итоге было установлено: к пропаже имущества причастен 31-летний пензенец. Мужчина признался, что сдал телевизор в ломбард.

Гражданин уже привлекался к уголовной ответственности, и теперь его ждет новое судебное разбирательство.