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Криминал | В Пензе рецидивист похитил из магазина на Свердлова четыре банки кофе

24.12.2016|09:49
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В Пензе задержан подозреваемый в краже из магазина. Преступление было совершено на улице Свердлова.

Заявление о том, что неизвестный похитил из торгового зала четыре банки кофе на общую сумму свыше 1 тысячи рублей, поступило в отдел полиции № 1. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Участковые уполномоченные полиции установили, что к краже причастен 59-летний мужчина, уже привлекавшийся к уголовной ответственности. На допросе он сознался в содеянном.

«Учитывая, что злоумышленник ранее был подвергнут административному наказанию за мелкое хищение, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 158.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.

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Гость|24.12.2016 13:28|

Он уже 6 раз ворует. И всегда по 4 банки, кофеман

Гость|24.12.2016 14:17|

Лучше уж тырить сразу миллиардами. Нам примеры показывают.

Гость|24.12.2016 14:43|

Иногда хочется украсть, но боюсь поймают, стыдно.

А так украсть легко.

Гость|24.12.2016 17:23|

Писаки. Рецидивист... Они ж в кремле)))

Гость|24.12.2016 17:25|

Что характерно, поговаривают - была и пятая банка...

Гость|24.12.2016 17:51|

задрали цены теперь только воровать .особенно в пензе .платить не платят только говорят что жить лучше стали . так что прав .нечего цены так накручивать прям как в москве в самых дорогих магазанах типа азбука вкуса гурмэ и т д .а зарплаты ...............только фиговым листом прикрываться .

вот и решайте кто в пензе вор ............

Гость|24.12.2016 17:53|

Гость писал(a):

Что характерно, поговаривают - была и пятая банка.
С оналезами?

Гость|24.12.2016 18:23|

Гость писал(a):

Что характерно, поговаривают - была и пятая банка...
Гость писал(a):
С оналезами?
Уральская моча?

Имя: Гость
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