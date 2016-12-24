24.12.2016 | 09:49

В Пензе задержан подозреваемый в краже из магазина. Преступление было совершено на улице Свердлова.

Заявление о том, что неизвестный похитил из торгового зала четыре банки кофе на общую сумму свыше 1 тысячи рублей, поступило в отдел полиции № 1. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Участковые уполномоченные полиции установили, что к краже причастен 59-летний мужчина, уже привлекавшийся к уголовной ответственности. На допросе он сознался в содеянном.

«Учитывая, что злоумышленник ранее был подвергнут административному наказанию за мелкое хищение, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 158.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.