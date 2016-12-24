В Пензе задержан подозреваемый в краже из магазина. Преступление было совершено на улице Свердлова.
Заявление о том, что неизвестный похитил из торгового зала четыре банки кофе на общую сумму свыше 1 тысячи рублей, поступило в отдел полиции № 1. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Участковые уполномоченные полиции установили, что к краже причастен 59-летний мужчина, уже привлекавшийся к уголовной ответственности. На допросе он сознался в содеянном.
«Учитывая, что злоумышленник ранее был подвергнут административному наказанию за мелкое хищение, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 158.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.
Он уже 6 раз ворует. И всегда по 4 банки, кофеман