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Криминал | Житель Сердобского района ударом кулака проломил голову незнакомцу

23.12.2016|09:28
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26-летний житель Сердобского района осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Согласно материалам дела, в ночь на 9 июля 2016 года у придорожного кафе на трассе Пенза – Сердобск поссорились двое незнакомых между собой мужчин. Конфликт перешел в рукоприкладство: молодой человек не меньше двух раз ударил своего 30-летнего оппонета кулаком по голове.

Мужчина упал и потерял сознание. На следующий день он скончался в больнице от открытой черепно-мозговой.

Вина подсудимого полностью доказана. По приговору суда он проведет в исправительной колонии строгого режима семь с половиной лет.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области.

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