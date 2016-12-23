23.12.2016 | 10:03

57-летний житель Камешкирского района, решивший оформить кредит через Интернет, стал жертвой мошенниц.

Мужчина подал на одном из сайтов заявку и указал номер своего сотового телефона. Вскоре ему позвонила женщина, которая представилась брокером финансовой компании и пообещала помощь в получении кредита.

Затем раздался звонок от другой незнакомки, которая назвалась менеджером и сказала, что за оформление документов необходимо перечислить 7 000 рублей на счет банковской карты.

Впоследствии мужчине вновь позвонила первая собеседница и потребовала по тем же реквизитам оплатить налог в сумме 5 000 рублей. После перевода денег телефоны «брокера» и «менеджера» оказались отключенными.

«Гражданин обратился в полицию. По его словам, он знал о подобных способах мошенничества. Проводится проверка», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.