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Криминал | В суд передано дело в отношении известного пензенского бодибилдера

22.12.2016|10:03
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Заместитель прокурора Первомайского района утвердил обвинительное заключение в отношении известного пензенского бодибилдера. Ему инкриминируется незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими или психотропными (ч. 3 ст. 234 УК РФ).

По версии следствия, в один из дней декабря 2015 года мужчина через Интернет договорился с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о покупке запрещенных к обороту на территории России препаратов, содержащих сильнодействующие вещества (в том числе станозолол и тестостерон), в крупном размере.

Перечислив оплату на банковскую карту, бодибилдер забрал товар из ячейки для хранения вещей, находящейся в одном из торговых центров Пензы, и положил в спортивную сумку.

«7 ноября 2016 года обвиняемый посредством мобильного телефона договорился с иностранным спортсменом и его переводчицей - жительницей г. Пензы - о встрече в тренажерном зале. В тот же день он незаконно сбыл им препараты. Переводчица положила их в свою сумочку и хранила до момента изъятия сотрудниками полиции после задержания», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Первомайский районный суд.

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Гость|22.12.2016 10:15|

Попался..а то я не виноват они сами положили...эх жадность

Гость|22.12.2016 10:18|

В результате посадят переводчицу))))

Гость|22.12.2016 10:20|

penzainform.ru писал(a):

Переводчица положила их в свою сумочку и хранила до момента изъятия сотрудниками полиции после задержания
А у переводчицы какое звание?

Гость|22.12.2016 10:21|

Когда видишь качка помни - это все химия

Гость|22.12.2016 10:21|

Радистка Кэт.

Гость|22.12.2016 10:22|

penzainform.ru писал(a):

в отношении известного пензенского бодибилдера
А фамилию написать рука не поднимается? Мышца тонка?

Гость|22.12.2016 10:22|

А ведь предлагали зарубежные контракты и т.д. Отказался, дурачок! Сейчас бы был в шоколаде.

Гость|22.12.2016 10:38|

получается с декабря 2015 по ноябрь 2016 он ждал клиента, и больше никому не продал?

Гость|22.12.2016 10:41|

Сколько знаю Леху, только куриные грудки , запаренный рис и никаких анаболиков. Ментовской беспредел. Все бросаю штангу и за боярышником

Гость|22.12.2016 10:44|

Михаил ? Как зовут героя сего текста?

Гость|22.12.2016 10:54|

А чо теперь известного по телеку показывать не будут.

Гость|22.12.2016 11:35|

Почему пензаинформ не указывает фамилию человека?

что в этом секретного?

Гость|22.12.2016 11:58|

Ладно, нам гнать про курицу с рисом, мы все это проходили, химия голимая, ел бы курицу, с химией не попался бы !!!!!!!!!!!!!!

Гость|22.12.2016 12:01|

Гость писал(a):

А ведь предлагали зарубежные контракты и т.д. Отказался, дурачок! Сейчас бы был в шоколаде.
Он любит свою Малую Родину. Здесь могила его отца.

Гость|22.12.2016 12:18|

Средство для похудения, которое свободно продается в каждой аптеке Казахстана, в России запрещено. Там купил 2 дня "похудал" поехал домой и "присел" лет на 7. У нас ПАРМЕЗАН то под запретом. Тут с солпадеином от боли в зубе конфузы бывают. Конечно не святой, но вопрос в другом ЗА ЧТО, КТО, а главное РАДИ ЧЕГО устроил эту КОНТРОЛЬНУЮ ЗАКУПКУ

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Имя: Гость
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