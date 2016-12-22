22.12.2016 | 10:03

Заместитель прокурора Первомайского района утвердил обвинительное заключение в отношении известного пензенского бодибилдера. Ему инкриминируется незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими или психотропными (ч. 3 ст. 234 УК РФ).

По версии следствия, в один из дней декабря 2015 года мужчина через Интернет договорился с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о покупке запрещенных к обороту на территории России препаратов, содержащих сильнодействующие вещества (в том числе станозолол и тестостерон), в крупном размере.

Перечислив оплату на банковскую карту, бодибилдер забрал товар из ячейки для хранения вещей, находящейся в одном из торговых центров Пензы, и положил в спортивную сумку.

«7 ноября 2016 года обвиняемый посредством мобильного телефона договорился с иностранным спортсменом и его переводчицей - жительницей г. Пензы - о встрече в тренажерном зале. В тот же день он незаконно сбыл им препараты. Переводчица положила их в свою сумочку и хранила до момента изъятия сотрудниками полиции после задержания», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Первомайский районный суд.