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Криминал | В Башмаковском районе 61-летний мужчина обвиняется в убийстве

22.12.2016|10:33
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61-летний житель поселка Новознаменского Башмаковского района обвиняется в убийстве односельчанина.

По версии следствия, он жил в доме у жертвы - своего 67-летнего знакомого.

«Вечером 18 декабря 2016 года при распитии спиртного между мужчинами произошла ссора из-за оскорблений, высказанных хозяином дома в адрес постояльца. В ходе конфликта обвиняемый деревянной лопатой нанес множественные удары в область головы пенсионера», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и потерпевший скончался на месте.

Обвиняемый в убийстве заключен под стражу, назначены необходимые экспертизы. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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