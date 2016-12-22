22.12.2016 | 09:03

25-летний житель Пензы, проснувшись после застолья со знакомыми, обнаружил, что из его комнаты в общежитии на улице Аустрина пропали вещи. Уходя, гости захватили с собой не только мобильный телефон, что вполне объяснимо, но и пару гантелей.

Расстроенный исчезновением спортивных снарядов, молодой человек обратился в полицию. Сотрудники угрозыска оперативно установили подозреваемого. Им оказался 34-летний собутыльник потерпевшего, ранее судимый.

«Гражданин был опрошен и признался в содеянном. У него изъяты телефон и гантели. По данному факту проводится проверка», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.