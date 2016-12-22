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Криминал | Пензенец утащил из жилища приятеля мобильник и гантели

22.12.2016|09:03
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25-летний житель Пензы, проснувшись после застолья со знакомыми, обнаружил, что из его комнаты в общежитии на улице Аустрина пропали вещи. Уходя, гости захватили с собой не только мобильный телефон, что вполне объяснимо, но и пару гантелей.

Расстроенный исчезновением спортивных снарядов, молодой человек обратился в полицию. Сотрудники угрозыска оперативно установили подозреваемого. Им оказался 34-летний собутыльник потерпевшего, ранее судимый.

«Гражданин был опрошен и признался в содеянном. У него изъяты телефон и гантели. По данному факту проводится проверка», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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Гость|22.12.2016 09:44|

надо было спереть старый комп и штангу....помелочился)

Гость|22.12.2016 10:42|

penzainform.ru писал(a):

утащил
penzainform.ru писал(a):
мобильник
Какое тонкое чувство публицистического стиля!

Гость|22.12.2016 11:14|

Человек решил здоровый образ жизни начать, а теперь опять в тюрягу.

Гость|22.12.2016 11:36|

penzainform.ru писал(a):

захватили с собой не только мобильный телефон, что вполне объяснимо, но и пару гантелей.
Почему не объяснимо про гантели? В стране объявлено сдача ГТО, так, что гантелей не хватает, парни стремились не отстать от общего движения к Труду и обороне, а тут как то не поняли их. Вот и встань на путь исправления, а тебя опять в тюрягу.

Гость|22.12.2016 12:22|

Гантели были из чистого золота! Хотел распилить! (Золотой теленок)

П.с- Буртасская область - это область талантов! Любой бомж может выдернуть из земли 500-килограмовый контейнер для воды, вылить воду, и отнести в пункт приема металлолома, по дороге прихватив с собой пару крышек от люка, но заработать деньги никак не могут!

Гость|22.12.2016 12:54|

Пилите Шура, пилите, они золотые.

Имя: Гость
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