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Криминал | Известному пензенскому бодибилдеру грозит восемь лет тюрьмы

22.12.2016|16:45
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Известному пензенскому спортсмену грозит реальный тюремный срок - до восьми лет лишения свободы. Следствие закончено, громкое дело передано в суд.

«В декабре 2015 года Алексей Нетесанов, осознавая противоправность своих действий, в Интернете договорился с неустановленным лицом (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство) о покупке препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, которые запрещены к распространению на территории Российской Федерации», - сообщила помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Мария Зимина.

После этого, по версии следствия, атлет перечислил деньги на банковскую карту продавца. Через несколько дней получил СМС-сообщение с информацией о месте нахождения тайника. Оттуда и забрал запрещенные препараты.

«7 ноября 2016 года Алексей Нетесанов договорился с иностранным спортсменом и его переводчицей о встрече в одном из тренажерных залов Пензы. Там он и осуществил незаконный сбыт препаратов», - добавила Мария Зимина.

«В его тренерской изъято 500 таблеток «Метана» и 5 флаконов «Нандролона». Обыск был проведен и по месту его жительства, где также обнаружили сильнодействующие вещества», - уточнил начальник управления УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

Приговор в отношении бодибилдера служители Фемиды, скорее всего, огласят после новогодних праздников.

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Гость|22.12.2016 18:34|

Вот это дааааааа! Леша...я тебе никогда верил!

Гость|22.12.2016 18:55|

А угробленное анаболиками здоровье не вернешь.Как не поверить известному авторитету.

Гость|22.12.2016 18:58|

Много ещё будем читать об этом бодибилдере? Сколько новостей в день?

Гость|22.12.2016 19:27|

penzainform.ru писал(a):

в Интернете договорился с неустановленным лицом (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство) о покупке препаратов...
Какое ещё неустановленное? Провокатор явно в кадром составе.

Проведена успешная заказная операция по компрометации известного человека. Расчёт был на его наивность...

Настоящих акул этого бизнеса они не тронули.

Гость|22.12.2016 19:52|

А он что думал про него забыли все сидят и ему надо лет на 12для начала карьеры.

Гость|22.12.2016 19:57|

Посидим пацаны потихоньку на крытой.

Гость|22.12.2016 20:11|

Леха- классный. очень добрый человек. кому так сильно он насолил, будет понятно через несколько лет. пока типа сильно виноват

Гость|22.12.2016 20:20|

Алексей держись...!!

Гость|22.12.2016 20:28|

Хи-хи кальтурист барыжка.

Гость|22.12.2016 20:30|

Ну подумаешь, 8 лет не 15 и не 20. Посидит, отдохнет немного, пока молодой

Гость|22.12.2016 20:31|

а были ли препараты?

Гость|22.12.2016 20:32|

За что 8 лет? С ума сошли! Оштрафовать и все.

Гость|22.12.2016 20:36|

Что игорек посидеть придётся ПЕРВОХОД. Ждём твои поклонники як7/5.

Гость|22.12.2016 20:36|

Гость писал(a):

а были ли препараты?

" осознавая противоправность своих действий,"

Помогаю тебе сделать вывод, раз у тебя нет аналитических способностей. Так считает следствие, а значение термина "противоправность" ты можешь спросить у бабушек у своего подъезда, лузгающих семечки.

Гость|22.12.2016 20:40|

Гость писал(a):

Ну подумаешь, 8 лет не 15 и не 20. Посидит, отдохнет немного, пока молодой

Очень быстро состарится. Но, я думаю, здесь есть задумка: наказание должно быть, раз загребли, годик-полтора с метлой на зоне, потом выпустят, "учитывая примерное поведение и чистосердечное раскаяние".

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Имя: Гость
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