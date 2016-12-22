22.12.2016 | 16:45

Известному пензенскому спортсмену грозит реальный тюремный срок - до восьми лет лишения свободы. Следствие закончено, громкое дело передано в суд.

«В декабре 2015 года Алексей Нетесанов, осознавая противоправность своих действий, в Интернете договорился с неустановленным лицом (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство) о покупке препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, которые запрещены к распространению на территории Российской Федерации», - сообщила помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Мария Зимина.

После этого, по версии следствия, атлет перечислил деньги на банковскую карту продавца. Через несколько дней получил СМС-сообщение с информацией о месте нахождения тайника. Оттуда и забрал запрещенные препараты.

«7 ноября 2016 года Алексей Нетесанов договорился с иностранным спортсменом и его переводчицей о встрече в одном из тренажерных залов Пензы. Там он и осуществил незаконный сбыт препаратов», - добавила Мария Зимина.

«В его тренерской изъято 500 таблеток «Метана» и 5 флаконов «Нандролона». Обыск был проведен и по месту его жительства, где также обнаружили сильнодействующие вещества», - уточнил начальник управления УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

Приговор в отношении бодибилдера служители Фемиды, скорее всего, огласят после новогодних праздников.