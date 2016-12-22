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Криминал | 57-летний житель Мокшанского района убил знакомую за отказ в половой связи

22.12.2016|11:51
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57–летний житель села Богородского Мокшанского района признан виновным в убийстве своей знакомой.

Согласно материалам дела, в августе 2016 года мужчина, распивая спиртные напитки с потерпевшей, предложил ей вступить с ним в половую связь. Знакомая отказала собутыльнику в грубой форме.

«С целью пресечения оскорбительных высказываний в свой адрес подсудимый нанес женщине не менее 12 ножевых ранений, от которых она скончалась на месте преступления», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По решению суда мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима семь лет. Кроме того, его обязали компенсировать сыну убитой моральный вред в размере 500 тысяч рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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Гость|22.12.2016 12:13|

penzainform.ru писал(a):

Знакомая отказала собутыльнику в грубой форме.
А какой форме она могла оказать?

Гость|22.12.2016 13:06|

Выйдет уже пенсионером. Если успеет. Сколько глупцов совершают нелепые преступления под алкоголем...

Гость|22.12.2016 13:06|

penzainform.ru писал(a):

С целью пресечения оскорбительных высказываний
Мда...писаки.

Похоже было так. На предложение дать, женщина ответила отказом пошёл на....реакция мужика была неадекватна ситуации он схватил нож и нанес 12 ударов от полученных ран и большой кровопотери женщина женщина скончалась.

Гость|22.12.2016 13:19|

penzainform.ru писал(a):

подсудимый нанес женщине не менее 12 ножевых ранений
Это новый вид ухаживания.

Гость|22.12.2016 13:31|

В любви правил не существует.

Гость|22.12.2016 13:32|

Гость писал(a):

Выйдет уже пенсионером. Если успеет. Сколько глупцов совершают нелепые преступления под алкоголем...
Вероятно, он искренне хотел любви, и при высказывании недоверия к его сильному чувству захотел сублимировать его в нечто соразмерное. Так самка паука поедает своего супруга и так Ленский оканчивает под дулом пистолета при отказе Ольги.

Гость|22.12.2016 13:52|

Трагедия для пера Шекспира.

Гость|22.12.2016 15:03|

Лучше бы дала....

Гость|22.12.2016 15:44|

Совсем люди одичали

Гость|22.12.2016 15:55|

Моя первая жена-безотцовщина рассказывала, как её отец горец совратил её мамку-каменщицу на стройке пятого этажа. Он перегнул её через ограждения вниз с высоты и сказал, если не дашь, сейчас сброшу и никто не узнает.

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