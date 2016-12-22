57–летний житель села Богородского Мокшанского района признан виновным в убийстве своей знакомой.
Согласно материалам дела, в августе 2016 года мужчина, распивая спиртные напитки с потерпевшей, предложил ей вступить с ним в половую связь. Знакомая отказала собутыльнику в грубой форме.
«С целью пресечения оскорбительных высказываний в свой адрес подсудимый нанес женщине не менее 12 ножевых ранений, от которых она скончалась на месте преступления», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
По решению суда мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима семь лет. Кроме того, его обязали компенсировать сыну убитой моральный вред в размере 500 тысяч рублей.
Приговор в законную силу еще не вступил.
penzainform.ru писал(a):А какой форме она могла оказать?