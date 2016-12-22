22.12.2016 | 11:51

57–летний житель села Богородского Мокшанского района признан виновным в убийстве своей знакомой.

Согласно материалам дела, в августе 2016 года мужчина, распивая спиртные напитки с потерпевшей, предложил ей вступить с ним в половую связь. Знакомая отказала собутыльнику в грубой форме.

«С целью пресечения оскорбительных высказываний в свой адрес подсудимый нанес женщине не менее 12 ножевых ранений, от которых она скончалась на месте преступления», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По решению суда мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима семь лет. Кроме того, его обязали компенсировать сыну убитой моральный вред в размере 500 тысяч рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил.