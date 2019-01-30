30.01.2019 | 16:17

Генеральный директор компании «Термодом» Рафик Ибрагимов ответил на вопросы, которые с 21 января ему присылали читатели портала «ПензаИнформ», и рассказал, появится ли в Спутнике кинотеатр, построят ли в районе новую дорогу и что ждет Спутник, когда будет продана последняя квартира.

- Как жителя Терновки меня очень сильно беспокоят огромные заторы на дорогах в утреннее и вечернее время. Хотелось бы узнать, будет ли решение возникшей нагрузки на автомагистрали? Пропускная способность явно не рассчитана на построенное село с населением в 20 000+ на данный момент и в дальнейшем на его увеличение. Спутник растет, дома строятся, новоселов все больше, а жители других районов страдают. Нехорошо.

- В 2019 году мы будем расширять перекресток на Петровской до пяти полос для более комфортного въезда в Спутник и выезда из него.

Ведутся переговоры по строительству четвертого выезда из Спутника (с улицы Изумрудной на Терновского).

Улица Алая (до перекрестка с Олимпийской) будет расширяться до четырех полос. Данный проект прошел экспертизу, деньги выделены, так что летом планируем выполнить работы.

И наконец, ждем реконструкции улицы Светлой.

В планах - строительство дороги-дублера Терновского вдоль реки Суры с выездом в микрорайон ГПЗ-24.

- Планируется дополнительная дорога вдоль Суры?

- Да, компания «Термодом» подготовила предпроектное решение дороги-дублера Терновского. Она будет идти вдоль реки Суры с выездом на реконструированную улицу Ростовскую, а также через вновь построенный мост - в микрорайон ГПЗ с дальнейшим проездом в Ахуны и Заречный.

Однако на данный момент в правительстве Пензенской области этот проект не утвержден, поэтому о конкретных сроках его реализации говорить мы не можем.

- Как вы планируете бороться с шумом, источниками которого являются фонтан и пляж? На Барковке очень отчетливо слышно.

- Осенью мы провели беседу со всеми арендаторами на набережной о соблюдении так называемого закона о тишине, обратили внимание на то, что после 22:00 музыку необходимо отключать или ставить на минимальную громкость.

За соблюдением закона в Спутнике следит полиция и народная дружина, созданная из работников компании «Термодом», а также сотрудников частной охранной организации «Сириус». Они круглосуточно патрулируют зоны отдыха в Спутнике.

- В свое время ходили разговоры о закрытии входа на набережную в Спутнике для тех, кто там не живет. Этот вопрос снят с повестки?

- Мы всегда рады гостям, жителям Пензы, других регионов и даже стран, создаем условия для комфортного отдыха зимой и летом. Так что нет, закрывать набережную не планируем. Наоборот, намерены и дальше развивать ее: делать второе кольцо, создавать новые возможности для отдыха и развлечений. В общем, хотим вывести набережную на европейский, а лучше – мировой уровень по красоте и комфорту.

- Ходят слухи, что, когда «Термодом» достроит Спутник и продаст все квартиры, за набережной и фонтанами перестанут следить и ухаживать, перестанут строить снежные горки, прекратятся всякие мероприятия. Потому что сейчас это все делает «Термодом» для привлечения покупателей. Потом же все бросят, и все придет в запустение. Очень опасаюсь такого развития события. Возможно ли оно?

- Хороший вопрос: я не раз слышал его от людей.

Действительно, мы провели и будем проводить большую работу, чтобы Спутник был красивым, чистым и уютным городом с развитой инфраструктурой, чтобы людям было где отдохнуть, чтобы они могли вести здоровый образ жизни.

Но сделать такую большую работу в одиночку «Термодом» не в силах. Мы нашли надежные компании, которым постепенно передаем все полномочия по обслуживанию Города Спутника. Помогаем им советом, если необходимо, обучаем тому, чему во время работы научились сами.

Мы создали в Спутнике управляющую компанию. Сейчас она уверенно стоит на ногах и самостоятельно, независимо от «Термодома», обслуживает жилые дома в микрорайоне. Праздники на набережной проводит ООО «Парк Спутника».

Перечислять можно долго. Главное, чтобы вы понимали: когда строительство Спутника завершится и «Термодом» займется новыми проектами, здесь останется проверенная на деле команда, знающая свою работу и умеющая выполнять ее на высоком профессиональном уровне.

- Здравствуйте! Почему нет громкоговорителя в зимнее время? Очень большое количество людей посещает Город Спутник, среди них много детей разных возрастов. Они могут потеряться или убежать, играя, а потом среди такой толпы их тяжело найти. Тем более рядом речка.

- Здравствуйте. Наибольшее количество людей бывает на массовых мероприятиях в Спутнике. На праздниках, концертах, соревнованиях работают ведущие, которые со сцены делают необходимые объявления, в том числе сообщают о том, что потерялся или нашелся ребенок.

- Планируете ли вы строительство кинотеатра в Спутнике?

- Да, в 2019-2020 году начнется строительство большого торгового центра с аквапарком и кинотеатром. Также там будут бутики, зона фуд-корта, игровая детская зона, спортзалы, площадки для игры в волейбол и баскетбол.

Рядом с торговым центром запланирована парковка, рассчитанная почти на три тысячи мест.

- Мы очень любим гулять по набережной Спутника, тропе здоровья, участвуем в праздниках. Всегда привозили сюда родственников, хвалили «Термодом» за то, что все делает для людей. Недавно услышали, что ваша цель – просто нажиться на нас. Для этого и построили набережную. Неужели это правда? Неужели все эти праздники, вся эта красота - только для прибыли?

- Да, я знаю, что существует мнение, мол, получаем огромные деньги за аренду павильонов, работу аттракционов и т. п.

Прокомментирую его цифрами. В 2016 году «Парк Спутника», который занимается обслуживанием набережной, собрал 44% от суммы, затраченной на обслуживание территории, в 2017-м - 60%, в 2018-м – 77%. Эти цифры приведены без учета капитальных вложений в набережную: строительства новых объектов, велодорожек, арок, озеленения и т. д. Считали лишь уборку, плату за электроэнергию и зарплату сотрудников.

Что тут еще добавить? Мы решили построить набережную с пляжем, тропой здоровья, фонтанами, чтобы у жителей Спутника было место для культурного отдыха, для здорового образа жизни. Будем рады, если получится выйти в ноль, но в целом задача набережной другая - подарить людям комфортный досуг.

- Нам с супругой очень нравится Город Спутник, его инфраструктура и расположение, а также запланированные изменения. Мы рассматривали приобретение квартиры в одной из новостроек, возводимых компанией «Термодом». В 2018 году 52-е и 68-е строение были аккредитованы Сбербанком, а в 2019-м аккредитацию не обновили. Информацию о том, будет ли аккредитация от Сбербанка и когда ее ожидать, не могут дать ни менеджеры компании «Термодом», ни специалисты Сбербанка. Хотелось бы узнать у генерального директора компании «Термодом» Рафика Ибрагимова, планируется ли аккредитация от Сбербанка этих строений. Известно ли, когда стоит ее ожидать? Особенно интересен этот момент в преддверии дальнейшего повышения ипотечных ставок.

- На сегодняшний день ведется активная работа по аккредитации данных строений. Мы сотрудничаем со Сбербанком много лет, однако руководство банка не всегда идет навстречу, а «Термодом» не может решить данный вопрос в одностороннем порядке.

Наша компания сотрудничает со всеми ведущими банками Пензенской области. И для скорейшего приобретения вами квартиры мы готовы предложить другие банки с условиями кредитования не хуже, чем в Сбербанке. Предлагаем обратиться в офис продаж. Менеджер поможет вам найти наиболее выгодные условия покупки.

- Я являюсь жителем ЖК «Лазурный». При выборе квартиры нас с женой подкупила закрытая территория. В итоге выясняется, что это совсем не так. Оказывается, доступ во двор и тем более в подъезды домов имеет любой обладатель карты жителя. В брошюре написано: «Дополнительный ключ от домофона. Карта действует на ул. Светлой, 12, Изумрудной, 3 и 5, а также во всех домах новых очередей». Т. е. получается, что любой житель микрорайона может спокойно зайти к нам или загнать свою машину на стоянку. Что нужно сделать, чтобы доступ был только у жителей ЖК «Лазурный»?

- Нет, ваша информация неверна. К нам уже обращались с подобным вопросом некоторые жители Спутника, и мои сотрудники лично проверяли работу карт. Каждая карта жителя Города Спутника именная. Вы получаете доступ только к своему дому, более того – только к своему подъезду.

Так что попасть в какой-либо из домов ЖК «Лазурный» может только тот, кто является собственником или зарегистрирован по данному адресу.

- Добрый день! Обращается к вам молодая семья с двумя детьми. Мы два года назад купили однушку. Конечно, тесно. Задумываемся о расширении, но квартиру с черновой отделкой себе позволить не можем из-за небольшого бюджета. Вот, собственно, и вопрос: можно ли сдавать квартиры с ремонтом?

- Здравствуйте! Действительно, мы продаем квартиры с черновой отделкой, по желанию покупателя «Термодом» готов за дополнительную плату выполнить отделку под ключ эконом-, комфорт- либо люкс-класса. Для этого необходимо написать соответствующее заявление в отделе продаж. Менеджер подскажет, как правильно его оформить.

Также действует услуга трейд-ин. Вы можете поменять свою квартиру на какую-либо другую в Спутнике, причем как с ремонтом, так и без него. Услуга бесплатная. Чтобы воспользоваться ей, вам необходимо обратиться в офис продаж на Радужной, 1.

- Много раз слышал, что «Термодом» строит все за свой счет, в том числе и дороги, которыми вроде должна заниматься администрация, и школы, садики. Хочу узнать из первых рук: правда ли это? Если да, почему вы этим занимаетесь?

- Действительно, «Термодом» на протяжении всего времени существования Спутника строил и обслуживал дороги за свой счет. В 2018 году наша компания отказалась от права собственности на земельные участки, на которых расположены данные дороги, и безвозмездно передала право на них администрации Пензенского района.

Почему мы этим занимаемся? Жить и работать без дорог невозможно. Поэтому при строительстве Спутника, чтобы не замораживать проекты и как можно скорее передать дома жителям, мы решили построить их за свой счет. Такие решения нам часто приходилось принимать и впоследствии. В общей сложности в создание инфраструктуры района было вложено более 2 миллиардов рублей.

Так, только на возведение трех детских садов в Спутнике «Термодом» пожертвовал 116,5 миллиона. На строительство школы им. Лермонтова мы потратили 1 млрд рублей. Однако сумма, которую компания получила за проведенные работы, на сегодняшний день намного меньше.

Все коммуникации Спутника также созданы «Термодомом». Только на оплату электроэнергии до 2018 года мы ежемесячно тратили около 2 миллионов.