28.01.2019 | 16:06

Один из организаторов Пензенской любительской хоккейной лиги Дмитрий Лосев рассказал в интервью ИА «ПензаИнформ» о том, чем любительский хоккей отличается от профессионального, каковы его перспективы в Пензе и сколько стоит стать хоккеистом-любителем.

- Дмитрий, расскажите, как вы оказались в хоккее?

- Я отучился в 53-й гимназии до 10-го класса, а далее был спецкласс хоккея в 49-й школе. И, хотя по образованию я специалист по сервису нефтегазовых комплексов, вся моя жизнь связана со спортом.

Я занимался большим и настольным теннисом, какое-то время - футболом и баскетболом. В общем, перед тем как основательно посвятить себя хоккею, где сейчас выступаю в роли игрока и с недавних пор тренера, попробовал себя в нескольких командных видах спорта.

Кстати, в хоккей меня привел папа, за что ему огромное спасибо! И сейчас все повернулось так, что он играет в команде под моим руководством! (Смеется.)

- В хоккее каких-нибудь результатов добились?

- Из достижений - в составе команды «Дизель-1988» были чемпионами всероссийского турнира «Золотая шайба» и занимали 5-е место в чемпионате России среди команд 1988 года рождения. На тот момент это было очень значимым событием для пензенского хоккея, выше нас были только ЦСКА (Москва), «Локомотив» (Ярославль), «Трактор» (Челябинск) и «Сибирь» (Новосибирск).

- Сейчас вы в любительском хоккее. Чем он отличается от профессионального?

- Прежде всего тем, что любители начинают с самых азов: обучения катанию, контроля шайбы и так далее. Тут напрашивается параллель с детским хоккеем, когда мальчишки с горящими глазами бегут на тренировки и игры не потому, что им нужно отрабатывать свой контракт, а потому, что для них это эмоции, живое общение и страсть. Это, на мой взгляд, основные различия.

Также для основной массы любителей это возможность осуществить мечту своего детства, ведь кто-то не смог по причинам нехватки финансов или времени заниматься хоккеем.

- И как средний возраст участников ПЛХЛ?

- Так сразу портрет типичного хоккеиста-любителя я не могу представить. В ПЛХЛ на льду могут встретиться совершенно разные люди: машинист поезда, повар и владелец крупного бизнеса. И каждый во время матча наравне со всеми бьется за победу своей команды.

Но если все-таки нужно называть цифру, то, наверное, средний возраст участников ПЛХЛ составит 30-35 лет. В лиге принимают участие игроки от 16 до 65!

Только представьте: на вбрасывании стоит 16-летний мальчуган против опытного ветерана хоккея! Вот ради таких моментов и была создана любительская лига.

- Что необходимо пензенцу, если он хочет играть в хоккей?

- Хотелось бы сказать, что достаточно только желания. Но, к сожалению, чтобы начать играть в хоккей, необходима форма - безопасность превыше всего.

- В какую сумму обойдется увлечение?

- Форма игрока-любителя обойдется в сумму от 15 000–20 000 рублей. Есть много вариантов б/у формы, на которой можно прилично сэкономить. Каждый месяц будут траты на тренировки, в зависимости от их количества сумма составит от 1 000 до 2 500 рублей.

- Нужна ли страховка? Ведь хоккей - травмоопасный вид спорта.

- В любительский хоккей играют по ветеранским правилам, то есть практически без силовой борьбы. Но в любом случае наличие страховки желательно, прежде всего для своего спокойствия.

- А как вообще появилась Пензенская любительская хоккейная лига (ПЛХЛ)?

- В связи со спецификой моей работы я много общался с парнями из любительских команд, которые только организовывались. Насчитывалось 3-4 клуба.

К нам с Маратом Галеевым, который также является организатором ПЛХЛ, пришли представители клубов «Молот» и «Волки», старожилы лиги, и именно с этих коллективов зародился наш чемпионат. Ребята попросили помочь с организацией и проведением турнира среди любителей, и в течение недели был создан первый регламент соревнований ПЛХЛ.

Добавились еще несколько команд: «Ястребы», «ЖБИ», «Сокол», «Легион» и «Метеор». Практически все игроки с дебютного сезона и по сей день ведут борьбу за кубок лиги.

- Сколько команд участвует в текущем сезоне?

- Этот год юбилейный - 5 лет пролетели незаметно. ПЛХЛ выросла с 7 до 29 команд-участниц.

- Как появляются команды?

- У каждой из них своя история. Изначально коллективы собирались по принципу компании, которая просто захотела поиграть в хоккей для своего удовольствия, и дальше втягивались в процесс - все больше друзей и знакомых выходили на лед.

Также есть заводские команды, коллектив из работников РЖД.

Потом уже отдельные игроки стали обращаться за советом, как и в какую команду можно попасть.

Ну а теперь все идет по накатанной: ПЛХЛ стала известна и находится на слуху в нашем городе и не только. Найти себе команду не составит труда.

- Вы сказали, что будут нужны деньги на тренировки. А как они проходят?

- Это неотъемлемая часть хоккея, и особенно любительского. У каждого тренера свой подход и своя программа подготовки, а у команд - разный уровень, от новичков до парней, которые много лет на коньках. С кем-то нужно отрабатывать навыки катания, владения клюшкой, а с кем-то больше тактических упражнений.

Есть и такие игроки, которые любят спортивную пословицу «Слабому это не поможет, а сильному не нужно». Вот с этими – сложнее всего. (Смеется.)

- А кто тренирует любительские команды?

- В основном бывшие игроки и воспитанники школы «Дизель». Практически все они не только тренируют, но и успевают играть в хоккей в лиге профессионалов г. Пензы.

- Выезжают ли команды в другие города на чемпионаты?

- Да, коллективы ПЛХЛ нередко были участниками выездных турниров. На Кубке Ростех стабильно выступает трехкратный чемпион лиги «А» «Вольный». Сборная ПЛХЛ привозила награды из Нижнего Новгорода, Тольятти. Практически на всех соревнованиях команды из Пензы были в призерах.

- Чем ПЛХЛ отличается от Ночной хоккейной лиги?

- Прежде всего тем, что в НХЛ финансовая часть играет ключевую роль, без спонсоров достаточно сложно провести полноценный турнир на данный момент.

- Что мешает развитию любительского хоккея?

- Мешает только то, что растут цены абсолютно на все... Сложнее становится арендовать лед, проводить соревнования, и в связи с этим (по финансовым причинам) много хороших игроков остаются за бортом своей любимой игры.

В некоторых командах есть люди, болеющие хоккеем и имеющие возможность помогать своему коллективу финансово. Иногда спонсорскую помощь оказывают предприятия. На данный момент это очень важно, для того чтобы число команд продолжало расти.

Хотелось бы сказать огромное спасибо этим людям и предприятиям. Они, хотя и не афишируют этого, много делают для любительского хоккея в целом.

- Каким вы видите будущее любительского хоккея в нашей области?

- При определенной поддержке любительский хоккей должен продолжить набирать обороты, по крайней мере, мы приложим для этого максимум усилий, это я могу сказать точно.

А если к нам добавятся один-два спонсора, любящие хоккей и готовые помочь ПЛХЛ и развитию любительского хоккея, тогда нас не остановить.

- Как вы оцениваете выступление «Дизеля» и «Дизелиста» в этом году?

- «Дизель» последние годы лихорадит, не получается найти ту игру, которой хватит для борьбы за плей-офф. Но радует то, что все больше воспитанников клуба играют в основном составе, надеюсь, в недалеком будущем именно они смогут изменить ход истории нашего родного клуба.

«Дизелист» радует нас своей игрой на протяжении нескольких лет, чего только стоит прошлогодний кубок! Приятно смотреть на то, как молодые орлы бьются за честь нашего города.