15.12.2017 | 11:13

Для экономики и социальной сферы любого региона, в том числе и Пензенской области, нужны средства. У регионального бюджета есть доходная часть (в будущем году она запланирована в размере более 48 млрд рублей). Область получает субсидии и субвенции из федеральной казны. Но необходимо изыскивать и другие резервы, чтобы развивать промышленность, сельское хозяйство и другие отрасли экономики.

Одним из главных методов привлечения средств в экономику региона являются инвестиции частного бизнеса, позволяющие создавать новые и расширять действующие предприятия, открывать рабочие места, увеличивать налогооблагаемую базу. Области требуются инвесторы, заинтересованные во вложении денег в развитие той или иной отрасли. Но чтобы инвестор пришел в регион, нужно создать для него привлекательные условия.

Об этом неоднократно говорил губернатор Иван Белозерцев. «Мы очень хорошо понимаем, насколько стратегически важно создавать в регионе комфортную бизнес-среду, которая бы позволяла активно развивать предпринимательство и заниматься реализацией различных инвестиционных проектов», - сказал он, находясь на конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату» 1 декабря в Москве.

О том, как привлечь деньги в область и какие условия требуются для этого, рассказывает заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.

- Андрей Вячеславович, каждый регион старается заполучить на свою территорию выгодные проекты. Чем Пензенская область может привлечь потенциальных инвесторов? Какие благоприятные условия, по сравнению с другими субъектами Российской Федерации, мы можем предложить?

- Пензенская область - один из регионов Российской Федерации, обладающий благоприятными для инвестирования условиями.

Во-первых, Сурский край - богатая ресурсная база. Согласно статистике, общая площадь сельхозугодий составляет 2 884 тыс. га, и ежегодно вводятся в оборот неиспользуемые земли. Так, в 2017 году введено порядка 57 тыс. га. Обеспеченность ресурсами подземных вод составляет 6 м³/сутки на человека, площадь лесов на территории региона составляет 1 млн га.

Во-вторых, Пензенская область является экологически чистым и благоприятным для жизни регионом. На ее территории отсутствуют производства, загрязняющие атмосферу.

В-третьих, здесь действует ряд налоговых льгот и преференций, которые позволяют снизить уровень налоговой нагрузки на инвестиционный проект. Например, если говорить об общих условиях налогообложения, то налог на имущество составляет 2,2%, в то время как для сельхозтоваропроизводителей - 1,1%, а для вновь созданных предприятий или инвесторов, объем вложений в проект которых составляет более 8 млрд рублей, этот налог нулевой.

Таким образом, в регионе наблюдается низкая стоимость и безопасные условия ведения бизнеса. Это открывает новые возможности и позволяет стабильно развиваться как существующим, так и вновь созданным предприятиям.

Кроме того, регион характеризуется высоким кадровым потенциалом. В городе Пензе действуют 19 высших учебных заведений. На территории области имеются 12 крупных отраслевых научно-исследовательских институтов, в которых работают ведущие ученые и специалисты в сфере вычислительной техники, автоматики, микроэлектроники, аппаратуры связи, лазерной техники и других отраслей науки. Большинство институтов обладает единственными в своих отраслях технологиями, уникальным испытательным оборудованием, специальными испытательными базами. Специфика кадрового потенциала области характеризуется сравнительно высокой, по сравнению с соседними областями, долей молодых кадров (до 35 лет), наиболее восприимчивых к современным рыночным технологиям.

В Пензенской области широко развита инфраструктура поддержки бизнеса, включающая в себя индустриальные парки и технопарки. Так, индустриальный парк «Отвель» оснащен всем необходимым для реализации проектов промышленного направления. Индустриальный парк «Сердобский» специализирован на проектах сельскохозяйственного направления.

Отмечу, что Пензенская область имеет высокий уровень развития логистическо-транспортного комплекса. Транспортная доступность обеспечивается за счет сети автомобильных дорог, превышающей 9 000 км. Наш регион находится на пересечении автомобильных коридоров Восток - Запад, Север - Юг, а также Северного и Центрального коридоров Трансазиатской железнодорожной магистрали.

- Какие сферы экономики в нашем регионе наиболее выгодны для инвесторов, что их интересует в первую очередь?

- Наиболее привлекательными сферами экономики для инвесторов являются сельское хозяйство, пищевая и обрабатывающая промышленность. Этому способствуют как благоприятные условия для работы в сельском хозяйстве, количество необработанных земель, так и преференции, оказываемые сельхозтоваропроизводителям в виде налоговых льгот и субсидирования процентной ставки по кредитам.

- В наш регион приходят турецкие, китайские, французские инвесторы. Об этом в октябре губернатор рассказал на сессии Евразийского экономического форума, проходившей в Вероне. Сам Иван Белозерцев лично встречается с инвесторами, работающими на Пензенской земле, ездит то в Китай, то в Белоруссию. Кроме того, он активно привлекает и российских бизнесменов - например, в Кузнецком районе 700 млн рублей вложено в создание логистического центра, который будет действовать на три области - Пензенскую, Саратовскую и Ульяновскую. Так какими наиболее крупными инвестиционными проектами отмечен уходящий год?

- Вы очень точно привели пример реализации проекта отечественными компаниями. Указанный логистический центр строится компанией «Восток-Агро» и Х5 Ритейл групп.

Другим проектом «Восток-Агро» в Кузнецком районе является строительство животноводческого комплекса на 2 250 голов дойного стада с блоком растениеводства и зернохранилищем силосного типа и организацией переработки молока.

На территории региона реализуются крупные инвестиционные проекты таких компаний, как ГК «Дамате», «Русская молочная компания», ООО «Технокорд», ООО «Бетониум» и других.

На сегодняшний день компания «Дамате» активно расширяет мощности по производству индейки до 155 тыс. тонн в убойном весе в год. Дополнительный объем инвестиций составит 15,5 млрд руб. Таким образом, совокупные вложения в проект по индейке за весь период его реализации достигнут 41 млрд руб.

Проект предусматривает увеличение мощностей всех звеньев производственной цепи: строительство дополнительных площадок подращивания и откорма индейки, дооснащение птицеперерабатывающего завода и установку новых линий, расширение действующего элеватора до 100 тыс. тонн единовременного хранения и увеличение мощности комбикормового завода. Кроме того, планируется приобретение дополнительных земельных участков.

Компания «Технокорд» реализует проект по строительству завода по глубокой переработке пшеницы мощностью 275 тыс. тонн зерна в год. Проектом предусмотрена реализация глютена и кормов на экспорт, замещение импорта в РФ лимонной кислоты. Таким образом, излишек пшеницы Пензенской области будет направлен на производство продуктов с высокой добавленной стоимостью и экспорт продуктов ее переработки.

Штатная численность персонала завода составит порядка 500 человек. Это особенно важно для трудоустройства жителей моногорода Сердобска. Размещение завода в Пензенской области даст толчок к развитию малого и среднего предпринимательства за счет увеличения загрузки автотранспорта, торговли, гостиничного бизнеса и прочих направлений.

В настоящее время для завода выделены земельные участки, получены технические условия, проведены инженерные изыскания, разрабатывается проектно-сметная документация.

Компания «Бетониум» реализует проект по строительству домостроительного комбината по выпуску бетонных домокомплектов.

В настоящее время дан старт проектов на территории Пензенской области целого ряда крупных компаний: ООО «Мастер-ПАК», ООО «Хохланд Руссланд», ООО «Грибная компания», ООО «Черкизово-Свиноводство», АО «Маяк».

При этом региональная власть открыта для обсуждения как проектов пензенских компаний и компаний из других регионов РФ, так и проектов иностранных инвесторов. Ведь это позволяет не только диверсифицировать экономику региона, но и получить доступ к новым технологиям.

- В 2014 году Правительство РФ утвердило перечень моногородов, в который вошли 319 моногородов, в том числе Заречный, Сердобск, Никольск и р. п. Мокшан Пензенской области. Как по-вашему, в чем преимущество моногородов перед другими населенными пунктами? Почему им предоставляются преференции в формировании благоприятных условий для привлечения инвестиций?

- Экономика моногородов нуждается в диверсификации, ведь она практически полностью зависит от работы градообразующего предприятия. С этим и связаны основные риски социально-экономического развития данных территорий.

С точки зрения возможности получения государственной поддержки у моногородов достаточно преимуществ. В городах создаются условия для привлечения инвесторов, развития малого и среднего бизнеса. На условиях софинансирования возможно строительство объектов инфраструктуры совместно с Фондом развития моногородов, а также предоставление Фондом льготных займов для создания новых производств.

- Помимо того, что Сердобск является моногородом, он к тому же признан территорией опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). На этот же статус претендует Заречный. Что дает такое звание?

- Статус ТОСЭР дает возможность устанавливать на такой территории специальный налоговый режим для инвесторов, а именно - снижать ставки по страховым взносам, налогам на прибыль и на имущество. И это привлекательно для новых инвесторов - начинать свой бизнес, имея возможность сэкономить на уплате налогов. Данные беспрецедентные льготы позволяют выровнять условия конкуренции с другими территориями.

В настоящее время на получение статуса территории опережающего развития претендуют два моногорода - Заречный и Сердобск. Что касается Сердобска, то заявка на создание ТОСЭР одобрена Минэкономразвития РФ и в настоящий момент проходит согласование в Правительстве РФ. Необходимая нормативно-правовая база по установлению льготных режимов налогообложения и порядка признания инвесторов резидентами ТОСЭР разрабатывается правительством Пензенской области.

- Ну и напоследок вопрос, традиционный для декабря: какие новшества в сфере инвестиций ждут Пензенскую область в 2018 году?

- Сейчас в региональном правительстве прорабатывается вопрос о вводе новой категории инвесторов, для которых можно будет устанавливать льготный режим налогообложения посредством заключения инвестиционного соглашения. Это промышленные предприятия, модернизирующие свое производство. Меры поддержки направлены на инвесторов, которые вводят новое имущество, создавая дополнительную налогооблагаемую базу.

Однако модернизация производства по объему инвестиций также может быть сопоставима с вводом существующих объектов. По этой причине необходимо поддерживать и стимулировать именно данное направление.

Кроме того, на федеральном уровне согласовывается законопроект, который предоставит инвесторам право применять инвестиционный налоговый вычет. Этот механизм позволит предприятиям уменьшить сумму налога на прибыль на сумму, составляющую до 90% произведенных ими затрат на приобретение основных средств. И хотя федеральный закон еще не принят, на региональном уровне уже идет обсуждение того, как эта норма будет реализована в Пензенской области и в отношении каких предприятий.

Внешэкономбанк завершил отбор своих региональных представителей, и мы планируем активно использовать этот инструмент для получения финансирования высокотехнологичных проектов в Пензенской области.

Планируется завершить строительство необходимой инфраструктуры индустриального парка «Отвель» и начать работу по созданию производств на площадке резидентами парка.

И, наконец, формируется план бизнес-миссий и участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях в РФ и за рубежом для продвижения экономического и инвестиционного потенциала региона и проведения переговоров с потенциальными партнерами.