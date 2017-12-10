10.12.2017 | 13:29

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не раз подчеркивал, что на учителях лежит большая ответственность: они должны воспитывать образованных, творческих, физически и духовно здоровых людей, которые станут главной силой России.

При этом динамика развития общества, современные технологические уклады диктуют повышенные требования к образованию, и в Пензенской области делается все, чтобы соблюдать их на достойном уровне.

О проделанной за год работе, достигнутых результатах и планах на 2018 год читателям ИА «ПензаИнформ» рассказал министр образования региона Александр Воронков.

- Александр Геннадьевич, с 29 мая по 1 июля в Пензенской области, как и во всей России, выпускники школ проходили итоговую аттестацию. Изменились ли показатели сдачи ЕГЭ по сравнению с прошлым годом? Сколько стобалльников оказалось в 2017-м? Будут ли в следующем году применяться новые технологии при сдаче ЕГЭ?

- Действительно, пензенские выпускники достойно справились с экзаменами. Средний балл по Единому государственному экзамену в 2017-м увеличился по сравнению с прошлым годом. Так, наибольшее повышение произошло по литературе (на 6,2 балла) и географии (на 6,3 балла). Это не может не радовать.

26 работ получили наивысший балл. Впервые за историю ЕГЭ в Пензенской области выпускник набрал 100 баллов сразу по трем экзаменам: Егор Крупкин показал лучший результат по физике, русскому языку и информатике. И тем более отрадно, что Егор выбрал для дальнейшей учебы Пензенский государственный университет.

Отмечу, что была проделана большая работа по подготовке к ЕГЭ не только учеников, но и учителей. Для учителей-предметников были организованы курсы, которые вели не только лучшие преподаватели педагогического института ПГУ, института регионального развития, но и разработчики контрольно-измерительных материалов, представители издательств.

Что же касается изменений в самих экзаменах, в следующем году их не ожидается. Новшества коснулись процедуры проведения ЕГЭ.

С 2018 года контрольно-измерительные материалы (КИМы) для экзаменов будут печатать прямо в аудитории, где проходит испытание. Чтобы оснастить пункты проведения экзамена (ППЭ) специальной техникой, потратили около 12 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

Это делается для того, чтобы уменьшить допуск людей непосредственно к КИМам. Причем в присутствии школьников станут печатать и бланки для ответов, которые, кстати, впервые будут односторонними. Писать с обратной стороны теперь запрещено.

В 2017 году новые стандарты уже были опробованы в семи школах региона. Мы надеемся, что и в следующем году уже традиционно Пензенская область по итогам проведения ЕГЭ окажется в «зоне доверия» Минобрнауки, а наши выпускники покажут более высокий результат.

- Что в регионе делается для того, чтобы педагоги могли совершенствоваться в своем мастерстве?

- Развитие кадрового потенциала - одна из приоритетных задач системы образования Пензенской области.

В регионе реализуется комплекс мер государственной поддержки молодых специалистов: в течение первых трех лет молодые учителя получают выплаты в размере 35 тысяч рублей, педагоги дополнительного образования - 24 тысячи рублей.

Кроме того, для молодых педагогов в течение первых трех лет устанавливается повышающий коэффициент к окладу в размере 0,35.

Для педагогических работников сельских школ дополнительно установлен повышающий коэффициент к окладу в размере 0,25; производится полная компенсация коммунальных платежей (свет, отопление), оплаты жилья.

В 2017 году по инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева реализована программа повышения квалификации учителей английского языка из сельских школ. В первом этапе профессиональной переподготовки приняли участие 60 педагогов. 12 лучших прошли языковую стажировку в Великобритании.

Помимо этого, возрождены конкурсы профмастерства «Педагогический Олимп» и «Педагогическая инициатива», победители которых получили грантовую поддержку губернатора. 36 победителей «Педагогического Олимпа» - по 50 тысяч рублей, 11 победителей «Педагогической инициативы» - по 100 тысяч рублей.

- В 2017 году уделялось внимание не только повышению мастерства педагогов в сельских школах области, но и состоянию местных образовательных учреждений. В частности, проводился ремонт спортивных залов. Сколько заведений было охвачено восстановительными работами? Удалось ли выполнить все намеченное?

- В данном федеральном проекте, поддержанном партией «Единая Россия», Пензенская область принимает участие с 2014 года.

За это время обновлены 60 спортивных залов в школах, более чем 1 600 сельских школьников получили возможность заниматься физкультурой и спортом в самых современных условиях.

На базе этих учреждений созданы школьные спортивные клубы, которые стали ведущим звеном в развитии физической культуры и спорта в районе.

В текущем году участниками проекта стали 14 спортивных залов. Обязательно будем участвовать в следующем году.

- В 2017 году пензенцы принимали участие во многих престижных мероприятиях, в том числе в международном конкурсе WorldSkills. Какие результаты продемонстрировали сурские школьники и студенты?

- Мы участвуем в движении WorldSkills Russia с 2013 года. За это время у нас 9 побед. Ежегодно проводим региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы». Сейчас по 17 компетенциям для обучающихся СПО и 4 компетенциям в рамках соревнований между школьниками JuniorSkills (для сравнения в 2016-м – 14 и 1 компетенция).

Результаты этого года - победитель финала V национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Физическая культура и спорт» студентка Пензенского социально-педагогического колледжа Маргарита Любимова, мастер производственного обучения Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Елена Васильева удостоена медали «За профессионализм» в компетенции «Кондитерское дело».

В прошлом году мы впервые провели региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» по 7 компетенциям. В 2017 году – 8 компетенций.

В этом году на III всероссийский чемпионат «Абилимпикс» отправились 9 пензенцев. Они совсем недавно вернулись с прекрасными результатами – 5 медалей разного достоинства. Мы стали первыми и третьими в компетенциях «Медицинский и лабораторный анализ» и «Зубной техник», вторыми - в «Дизайне персонажей/Анимации персонажей». И это пятый результат по России.

- Вскоре в Пензе должен открыться детский технопарк «Кванториум НЭЛ». Кто именно является его целевой аудиторией и чему здесь обучают детей?

- Создание детского технопарка «Кванториум» - важный проект, который объединит талантливых ребят по шести инновационным направлениям: робототехника, промышленный дизайн, био-, нано-, IT- и hitech-направлениям.

Сейчас почти завершен набор школьников, желающих заниматься. Именно они - основная целевая аудитория технопарка. Ведутся последние приготовления к открытию.

- В 2017 году в Пензенской области ввели в эксплуатацию школы в Засечном, Пензе. Планируется ли строительство школ в ближайшие годы?

- Наш регион - активный участник программы по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, рассчитанной на решение вопроса о ликвидации второй смены в школах.

На сегодняшний день результат данной работы - четыре новые школы в регионе. Эту работу мы продолжим и в 2018 году. В микрорайоне Шуист города Пензы будет сдана новая школа на 660 мест.

Но мы не только строим новые объекты. С 2017 года дан старт областной программе капитального ремонта сельских школ. Нам необходимо обновлять образовательную инфраструктуру, и глава региона нас поддержал.

В 2017-м общий объем финансирования составил 218 млн рублей, из них 152 млн - средства областного бюджета, 66 млн - средства местных бюджетов. В проекте приняли участие все муниципальные образования региона, отремонтированы 36 объектов.

В 2018 году эта работа будет продолжена. Финансирование данного проекта будет не только сохранено, но и по поручению губернатора увеличено. Мы надеемся провести работы в большем объеме.