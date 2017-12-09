09.12.2017 | 10:41

Здоровье - это главная ценность, которая у нас есть. Спорить с этой аксиомой бессмысленно, а вот сохранить данную ценность - важнейшая задача. Недаром одна из самых важных социальных сфер так и называется - здравоохранение.

О том, как развивалась медицина Сурского края в уходящем году и что предстоит сделать в наступающем, рассказывает министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

- Владимир Викторович, какое событие 2017 года вы считаете наиболее важным?

- Безусловно, открытие перинатального центра, о начале работы которого губернатор Иван Белозерцев лично доложил Президенту РФ Владимиру Путину и председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву.

Этого события мы ждали давно, ввод объекта в эксплуатацию не раз переносился. И вот, наконец, это произошло. 23 ноября в пензенском перинатальном центре появился на свет первый ребенок - девочка ростом 3 килограмма 300 граммов и ростом 52 сантиметра. Я думаю, это символично: девочка, появившаяся на свет, вырастет и тоже станет мамой, и не исключено, что ее сын или дочка (а может быть, и двойня!) родятся в этом же перинатальном центре.

Здесь планируется ежегодно принимать около 4,5 тысячи родов. Для этого имеется все необходимое для высококвалифицированного родовспоможения: приемное отделение, родильный блок, реанимационные отделения для женщин и для новорожденных, лаборатории, ультразвук, рентген. И, конечно, новейшее оборудование.

Отмечу, что в перинатальном центре будут работать около 300 человек. Наши специалисты прошли обучение в федеральных симуляционных центрах в Иванове и Санкт-Петербурге.

Глава региона Иван Белозерцев не раз подчеркивал: главная задача на сегодняшний день - наполнить работу центра соответствующим содержанием, чтобы оборудование и медперсонал работали с полной отдачей. И я абсолютно согласен с этими словами.

- В 2012 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Пензенской области равнялась 70,87 года, а сегодня - 72,53. С чем это связано?

- Медицина остается одной из самых динамично развивающихся отраслей. Ежегодно в практическое здравоохранение внедряются новейшие лекарственные средства, распространяется опыт высокотехнологичных методов оказания помощи. Так, по предварительным данным, в этом году высокотехнологичная медицинская помощь оказана 9 227 пациентам.

Однако ведущая роль в сохранении здоровья населения по-прежнему принадлежит первичному звену здравоохранения. Именно на этом этапе реализуются профилактические мероприятия, производится ранняя диагностика заболеваний, направление пациентов на дальнейшие этапы оказания помощи, а также коррекция лечения и последующее диспансерное наблюдение за больными.

В течение 10 лет в нашей области реализуются скрининговые программы по ранней диагностике рака. С 2013 года в регионе, как и в Российской Федерации в целом, возобновлена диспансеризация, которую ежегодно проходят более 20% взрослого населения. С 2015-го внедрены профилактические осмотры взрослых жителей сел. А с 2017-го производится оценка риска внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний среди всех мужчин трудоспособного возраста, обратившихся в поликлиники.

В Пензенской области сформирована трехуровневая система организации медицинской помощи. Благодаря этому специализированная помощь, в том числе высокотехнологичная, равнодоступна для всех жителей Сурского края при острых состояниях - инфарктах, инсультах, автодорожных травмах.

Сегодня лечение больных с острыми инфарктами начинается уже в машине скорой помощи. Еще 10 лет назад было трудно представить, что хирургические методики будут использоваться в 30% случаях при оказаниях помощи больным с инфарктами. А сегодня в нашей области каждому третьему пациенту с инфарктом миокарда в коронарные артерии устанавливаются стенты.

Конечно, огромную роль играет материально-техническая база учреждений. В 2017 году область получила 25 автомобилей скорой медицинской помощи, до конца 2017 года запланирована поставка еще 15 машин.

Началась реконструкция здания Пензенской областной станции скорой медицинской помощи на улице Пионерской, которая будет завершена в 2018 году.

В сельской местности построен ФАП в деревне Александровка Бессоновского района, сданы в эксплуатацию новые здания амбулаторий в селах Кривошеевка Нижнеломовского района и Никольском Кузнецкого района.

В 31 учреждении здравоохранения проведен текущий ремонт на общую сумму 31,2 млн рублей. 224,4 млн рублей затрачено на закупку и поставку тяжелого оборудования.

Все, что я перечислил, как раз и оказывает положительное влияние на динамику ожидаемой продолжительности жизни при рождении. За два года она выросла почти на год: с 71,6 в 2014 году до 72,53 лет в 2016 году.

- Как обстоят дела с привлечением и трудоустройством молодых специалистов в отрасль? Решена ли проблема нехватки кадров?

В 2017 году в наши учреждения трудоустроен 331 врач-специалист, в том числе 271 выпускник медицинских вузов по окончании специалитета, интернатуры и ординатуры.

Примечательно, что сегодня врачи охотно идут в государственные учреждения здравоохранения. В этом году из частных клиник и медицинских организаций других ведомств в наши больницы устроились 35 человек. Дефицит врачей сократился с 837 до 554 человек.

В области существует система целевой подготовки кадров. Поддержка будущих медиков начинается еще со студенческой скамьи и предусматривает сопровождение выпускников вузов в трудоустройстве и последующем повышении уровня профессиональных компетенций.

Так, в 2017 году по целевым направлениям 107 человек поступили в медицинские вузы, 350 человек - в Пензенский областной медицинский колледж, 27 выпускников вузов зачислены в ординатуру.

807 студентов медицинских вузов, изучающих медицину по договорам целевого обучения, а также 27 врачей, проходящих ординатуру, получают ежемесячно дополнительную стипендию - 500 рублей.

По программе «Земский доктор» в 2017 году в села и рабочие поселки пришли работать 65 врачей, в том числе 48 молодых специалистов. А всего за весь период действия программы «Земский доктор» (она стартовала в 2012-м) на работу приняты 367 врачей. В результате с 2012 года обеспеченность врачами выросла с 29,8 до 30,6 на 10 тысяч человек.

Конечно, большую роль в мотивации трудоустройства врачей играют меры их социальной поддержки.

Вот несколько цифр. В этом году при трудоустройстве 62 врача получили по 150 тысяч рублей, 70 - по 50 тысяч за первый отработанный год, 75 человек - по 75 тысяч за второй год работы и 54 медика - по 100 тысяч за третий год труда. А 65 врачей, прибывшие работать в село, получили компенсационную выплату в размере 1 млн рублей.

- В этом году два учреждения здравоохранения Пензы вошли в проект «Бережливая поликлиника». Будет ли он развиваться дальше?

- Однозначно он будет продолжен в этих двух поликлиниках и получит дальнейшее развитие. Сегодня проект реализуется уже в 14 поликлиниках, а в перспективе им будут охвачены все взрослые и детские поликлиники области.

- Какие планы развития у пензенского здравоохранения на 2018 год?

С 1 января в России стартует федеральный пилотный проект «Создание новой модели организации первичной медико-санитарной помощи», в который вошла и Пензенская область. В проект будут последовательно включены все 63 детские и взрослые поликлиники.

Продолжится реализация масштабной программы по формированию у населения бережливого отношения к здоровью, профилактики потребления табака и алкоголя.

В новом формате будет продолжена диспансеризация взрослого населения. Мы по-прежнему станем проводить профилактические осмотры жителей области.

В 2018 году начнутся работы по капитальному ремонту зданий Пензенской областной офтальмологической больницы, на который в бюджете региона предусмотрено 150 млн рублей.

Более 70 млн рублей за счет средств обязательного медицинского страхования заложено на текущий ремонт в 24 учреждениях здравоохранения.

Расходы на здравоохранение в 2018 году увеличены на 747,2 млн рублей. Данные средства будут направлены на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, приобретение современного медицинского оборудования, а также улучшение качества лечебного питания.

В планах - строительство объектов здравоохранения. Один из них - здание консультативно-диагностического центра в онкологическом диспансере. В областной детской больнице имени Филатова будут реконструированы акушерский и главный корпуса с устройством теплого перехода. А в городской поликлинике на улице Аустрина, 160, предстоит реконструкция здания под административный корпус.

Кроме того, в селах Старое Назимкино Шемышейского района, Голицино Нижнеломовского района, Верхняя Елюзань Городищенского района, Большой Вьяс Лунинского района и Мансуровка Неверкинского района будут построены ФАПы и амбулатории врачей общей практики.

Подводя итоги 2017 года, я скажу, что он был весьма успешным. Своим личным достижением и победой я считаю оценку, данную министерству, которое я возглавляю. Команда Министерства здравоохранения Пензенской области стала лауреатом второй степени Всероссийской премии Росздравнадзора «За качество и безопасность медицинской деятельности» среди органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации. Подобной награды мы никогда не получали! Это признание нас как управленцев на государственном уровне.

Надеюсь, что 2018-й будет еще лучше! Он будет годом управления качеством. Наша главная задача - повысить удовлетворенность населения системой здравоохранения.