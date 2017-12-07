07.12.2017 | 09:10

В 2017 году Пензенская область впервые в истории вошла в российский календарь событий, что свидетельствует о значительности работы, проделанной региональным министерством культуры и туризма.

Губернатор Иван Белозерцев не раз подчеркивал разнообразие местных достопримечательностей и делал акцент на необходимости детальной проработки уже существующих и создания новых идей, которые бы давали толчок развитию туризма.

О том, что было сделано в 2017 году для укрепления имиджа Пензенской области как туристического региона, рассказала министр культуры и туризма Татьяна Курдова.

- Татьяна Владимировна, как Пензенской области удалось попасть в календарь событий РФ? Какие фестивали и значимые мероприятия проводились в регионе в уходящем году?

- В 2017 году регион действительно стал активным участником формирования календаря событий Российской Федерации. Для привлечения большего количества туристов ежегодно разрабатывается туристский календарь событий, который размещается на сайте «Туризм и отдых в Пензенской области», а также на федеральном портале Национального календаря событий eventsinrussia.com.

Структура календаря составлена таким образом, что турист не только узнает, когда и где будет проходить мероприятие, но может получить информацию о статусе фестиваля, конкурса, о предполагаемом количестве участников, зрителей, оплате, маршруте проезда к месту проведения.

Наиболее значимые мероприятия, в частности фестивали «Золотаревское городище - перекресток цивилизаций», «Марсово поле - 2017», «Рубежи Московского царства», международный симпозиум «Художественное стекло. Творчество молодых», фестиваль «Мужская роль» им. Ивана Мозжухина, международный театральный фестиваль «МаскерадЪ» стали традиционными. Про них снимают фильмы, циклы телевизионных передач.

Всего в 2017 году в Интернете размещалась информация о 39 крупных событийных мероприятиях, проходящих на территории области.

Ведется (дублируется) наполнение раздела Пензенской области и на национальном туристско-информационном портале RUSSIA.TRAVEL (russia.travel).

- Одним из последних ярких культурных событий в области стал ежегодный кинофестиваль «Мужская роль» им. Ивана Мозжухина. Чем организаторы удивляли пензенцев на этот раз?

- Судьба великого актера, стоявшего у истоков русского кинопроизводства России, И. И. Мозжухина неразрывно связана с Пензенским краем.

Фестиваль проводится с 2007 года. В разные годы в нем принимали участие народные артисты России А. Михайлов, В. Качан, А. Кузнецов, Е. Редько, заслуженные артисты России Б. Галкин, А. Белый и В. Антоник, киноактеры И. Петренко, Г. Добрыгин, А. Мерзликин, М. Грубов, Е. Корешков, С. Трескунов, историки кино Н. Нусинова, П. Багров и др. Традиционно на фестивале вручается два приза: малый - молодому киноактеру и большой - актеру старшего поколения.

В этом году фестиваль был юбилейным - десятым, он проходил с 1 по 3 декабря. 30 ноября в рамках предфестивальной программы в зале Пензенского художественного училища для студентов состоялась киноакция «Иван Мозжухин - 100 лет назад», где был показан художественный фильм 1917 года с участием актера.

Гостями в 2017-м стали заслуженный артист России, четырежды лауреат кинопремии «Ника» Роман Мадянов, главный редактор журнала «Кинопроцесс», член Совета по кинематографии Минкультуры России Вячеслав Шмыров. Роману Мадянову был вручен главный приз кинофестиваля «Король экрана» за лучшую мужскую роль.

В программу основного показа вошли лучшие новые российские фильмы: «Жили-были» (реж. Эдуард Парри), «Аритмия» (реж. Борис Хлебников), «Монах и бес» (реж. Николай Досталь), «После тебя» (реж. Анна Матисон) и др. В фильмах представлены работы российских актеров Сергея Безрукова, Александра Яценко, Алексея Серебрякова, Евгения Ткачука, Федора Добронравова, Романа Мадянова, Валерия Маслова, Тимофея Трибунцева.

В рамках кинофестиваля прошли киновечера, посвященные народному артисту СССР, уроженцу Пензенской области Борису Тенину, состоялись кинопоказы памяти актеров Дмитрия Марьянова (фильм «Игра в правду», реж. Виктор Шамиров) и Егора Клинаева (трилогия «Частное пионерское», реж. Александр Карпиловский).

Поклонникам неигрового кино представили программу, в которую вошли фильмы «Форсаж. Возвращение» (реж. Наталья Гугуева), «Последний парад «Беззаветного» (реж. Татьяна Скабард), «Рудольф Нуреев. Остров его мечты» (реж. Евгения Тирдатова), «Покоритель стихий» (реж. Татьяна Мирошник).

Кинопоказы проводились на четырех площадках: торжественные церемонии открытия и закрытия проходили в киноконцертном зале «Пенза», основной показ шел в кинотеатре «Высшая лига» и зале «Звездный» кинокомплекса «Современник», неигровое и короткометражное кино можно было увидеть в Литературном музее.

- В Пензенской области продолжается развитие туристических маршрутов. Расскажите о перспективах проекта «Два П» (Пенза - Поим). Какие еще туристические маршруты разрабатываются?

- Работа по созданию новых туристских маршрутов ведется постоянно. Министерством культуры и туризма Пензенской области совместно с исполнительными органами муниципальных образований, региональными туроператорами и некоммерческими организациями разработаны и реализуются более 140 туристских маршрутов.

Они систематизированы по видам туризма (культурно-познавательные (этнографические), детские и семейные, военно-исторические, велосипедные, автомобильные, гастрономические, экологические, паломнические, промышленные, водные, событийные, межрегиональные, сельские, пешеходные) и размещены на региональном сайте «Туризм и отдых в Пензенской области» (welcome2penza.ru).

Одним из перспективных направлений в развитии туризма является создание нового маршрута «Два П». Маршрут пройдет по нескольким объектам показа. Надеемся, что он станет популярным у туристов, приезжающих в Пензенскую область.

Для этого, конечно, муниципалитетам необходимо провести серьезную работу - от создания «зеленых стоянок» до восстановления объектов показа. Требуется осуществить благоустройство территории в Поиме, восстановление усадьбы «Воейково», объектов в селе Загоскино и др.

Кроме того, в июле был организован пресс-тур по туристским объектам города Пензы для представителей правительства, средств массовой информации и туристских фирм Республики Мордовии.

Также продолжается реализация туристского проекта «Культурная палитра 58 региона». За весенние, летние и осенние каникулы текущего года более 5 300 школьников области приняли участие в данном проекте и посетили учреждения культуры Пензы.

В сентябре состоялся рекламный тур по маршруту «По Лермонтовским и Купринским местам» для представителей российских туристических компаний. В нем приняли участие представители организаций из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, а также Воронежской, Екатеринбургской, Тульской, Саратовской и Самарской областей.

- Губернатор Иван Белозерцев предложил заняться продвижением самых ярких культурных объектов области: усадьбы «Тарханы», Троице-Сканова монастыря и наровчатских пещер, никольского музея. Как планируется это делать?

- Продвижение самых посещаемых, самых ярких объектов Пензенской области ведется в Интернете и непосредственно на выставочных мероприятиях.

В целях популяризации внутреннего туризма среди населения нашего региона, а также жителей других областей нами проводилась работа по поддержанию сайта «Туризм и отдых в Пензенской области» (welcome2penza.ru), который содержит наиболее полную информацию о туристском потенциале Сурского края. Проведена работа по переводу текста этого интернет-ресурса на китайский и английский языки. В настоящее время тексты на иностранных языках заполняются на сайте.

В 2017 году стенд «Туризм и отдых в Пензенской области» был представлен в рамках международной туристической выставки-форума «Отдых» (г. Москва) с 16 по 22 сентября. В уходящем году министерство принимало участие в межрегиональных и международных выставках в таких городах, как Самара, Ульяновск, Казань, Москва.

- В региональном правительстве обсуждался вопрос о наполнении маршрутной сети Пензы подземными ходами, в частности на Советской площади. Будет ли реализован этот проект?

- Создание маршрута, связанного с легендами и посещением подземелий Пензенской области - это замечательная идея, которая могла бы привлечь внимание туристской общественности. Несомненно, такой маршрут повысил бы интерес к региону и способствовал увеличению туристов.

Сейчас проект находится на стадии изучения, ведется работа со спелеологами, историками и другими специалистами в этой области. Но имеется ряд вопросов, которые необходимо решить. Это вопросы с собственниками земельных участков, а также с помещениями, которые требуют ремонта, и многие другие. Кроме этого, была проведена работа со спелеологами при краеведческом музее, и до настоящего времени вход в подземные ходы не удалось обнаружить.

Также прорабатывается предложение по расчистке входов в подземелья и каменоломни в Никольском, Нижнеломовском, Сердобском, Каменском районах.

- В Пензе высказывались идеи о создании кольцевого маршрута. Что уже сделано в этом направлении?

- В настоящее время кольцевой маршрут, который объединяет набережную реки Суры, улицу Славы, площадь Ленина, улицу Московскую, площадь Советскую (Соборную), улицу Белинского, памятник «Первопоселенец», улицы Кирова, Лермонтова, площадь Жукова и др., является основным пешеходным маршрутом и реализуется всеми туроператорами города и области.

Пензенскими туроператорами данная экскурсия проводилась с туристами, прибывшими в Пензенскую область по федеральной программе «Моя Россия» и межрегиональной программе «Вагон знаний».

Общее количество только организованных детских групп туристов, прошедших по данному маршруту в 2017 году, составило более 100 (около 15 тысяч детей).

- В Пензенской области действуют такие образовательные проекты, как «Культурная суббота» и «Культурный дневник школьника». В чем их суть?

- Данные проекты реализуются подведомственными учреждениями культуры совместно с Министерством образования Пензенской области в первую очередь государственными музеями.

Юным пензенцам предоставляется возможность познакомиться с коллекциями наших музеев, поделиться впечатлениями об увиденном и в будущем стать потенциальными посетителями учреждений культуры.

- Каковы планы на 2018 год по капитальному ремонту объектов, подведомственных министерству культуры и туризма?

- За последние годы в Пензенской области проведена большая работа по развитию и укреплению материально-технической базы государственных учреждений культуры. Построены новые объекты (библиотека им. М. Ю. Лермонтова, ККЗ «Пенза», областная филармония), полностью реконструированы пять объектов (музей В. О. Ключевского, музей И. Н. Ульянова, Литературный музей, музей В. Э. Мейерхольда, Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого). Это позволило сохранить имеющиеся здания, а также значительно расширить спектр предоставляемых услуг.

Тем не менее, несмотря на принимаемые меры, на ряд ключевых объектов требуется разработать проектно-сметную документацию на проведение капремонта и реконструкции. В 2018 году в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014-2020 годы» планируется создать ПСД для трех объектов.

Так, в краеведческом музее по результатам проведенного обследования технического состояния строительных конструкций здания выявлены нарушения целостности некоторых несущих элементов, прослабление несущих балок межэтажного перекрытия, протекание кровли.

Сумма предполагаемых затрат на разработку с проведением государственной экспертизы проектно-сметной документации и историко-культурной экспертизы проектной документации - 5 млн рублей.

Второй объект - это здание музейно-выставочного центра народного творчества. На него также необходимо разработать ПСД с проведением государственной историко-культурной экспертизы. Сумма затрат - 3,5 млн рублей.

И третий объект - это переданное здание бывшего кинотеатра «Москва», в котором разместится Театр Доктора Дапертутто. Стоимость разработки проектно-сметной документации - 6 млн рублей.

Выполнение работ непосредственно по реконструкции и капитальному ремонту запланировано также на трех объектах.

Так, сейчас проходит госэкспертизу документация на реконструкцию здания Центра культурного развития «На Ленинградской» (бывший Дом офицеров). Окончательная стоимость будет уточнена в соответствии с заключением экспертизы.

Финансирование объекта планируется осуществлять в 2018-2019 годах в рамках госпрограммы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы».

Предусмотрен также капитальный ремонт здания «Дом купца Антюшина» музея-усадьбы В. Г. Белинского, оцененный в 14,9 млн рублей. Уже сделана корректировка проектно-сметной документации.

Ну и планируется капитально отремонтировать здание уездного училища в музее-усадьбе В. Г. Белинского. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. В настоящее время заключен госконтракт на разработку ПСД. Кроме того, в следующем году будет продолжен проект «Сельский Дом культуры», который стартовал в 2017-м.

- Планируется ли выделение средств на восстановление районных домов культуры?

- В проекте распределения субсидий из федерального бюджета на 2018 год для Пензенской области заложено 16,7 млн рублей; 1,45 млн будет выделено из регионального бюджета на условиях софинансирования. Также предусмотрено софинансирование из муниципального бюджета в объеме не менее 10% от расходного обязательства.

Субсидии предоставляются на конкурсной основе на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, а также на ремонт закрепленных за ними объектов в городах или селах с населением до 50 тысяч человек.

Нами разрабатывается и региональная программа капитального ремонта и реконструкции муниципальных учреждений культуры. Указанные виды работ требуется провести в 189 объектах сельских учреждений культуры. Срок реализации - 2018-2020 годы.

В 2018 году из областного бюджета планируется выделить порядка 112 млн рублей на софинансирование расходов по данной программе. Мероприятия планируется осуществлять в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014-2020 годы».