05.12.2017 | 09:25

Уходящий 2017-й - Год экологии, и это накладывает свой отпечаток на все события, происходящие в разных областях нашей жизни. А уж профессионалам, в чьи обязанности входит забота о природе и ее богатствах, в этом году есть что сказать о своей работе.

О необходимости развивать экологическое движение, сохранять и защищать природу неоднократно говорил губернатор Иван Белозерцев. О том, что происходит в Сурском крае в этой сфере, рассказывает министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

- Александр Иванович, какие события, произошедшие в Сурском крае в этом году, вы назвали бы самыми значимыми в экологическом плане?

- Весь год в области проводились различные природоохранные акции и мероприятия по экологическому просвещению с участием общественных организаций и органов местного самоуправления.

Во время проведения весенней акции «Всероссийский день посадки леса» было создано 59 га насаждений, в том числе 47 га - на землях лесного фонда. Высажено более 200 тысяч молодых деревьев.

С 1 сентября по 31 октября проводилась акция «Живи, лес!». В населенных пунктах было посажено 55 тысяч деревьев и кустарников, очищено 125 га от мусора и хлама, заготовлено 1 013 кг лесосеменного сырья.

В проведении массовых акций, связанных с посадкой леса, таких как «Всероссийский день посадки леса», «Живи, лес!», приняли участие более трех тысяч человек: представители органов власти и общественных организаций, волонтеры, студенты, школьники.

По итогам Всероссийской акции «Вода России» Пензенская область вошла в первую десятку регионов страны по числу участников. 34 тысячи жителей встали на защиту чистой воды!

И конечно, в Год экологии прошли мероприятия в сфере экологического образования и просвещения. Наиболее значимые из них - XIV областной слет школьных лесничеств, посвященный 65-летию образования этих организаций. Он прошел в Пензенском лесном колледже.

- Загрязнение лесов и водоемов - всеобщее бедствие. Абсолютно любой возмущался свалками в лесах и на берегах и призывал к общественному порицанию тех, кто сваливает там мусор. Что делается для ликвидации свалок?

- Вот конкретные примеры. В Год экологии были ликвидированы загрязнения прошлых лет в полосе железной дороги на станции Проказна в Бессоновском районе - ликвидировано 2,3 тысячи тонн нефтезагрязняющих отходов.

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона постоянно проводит акции по уборке мусора. Так, 16 октября среди образовательных учреждений Пензы стартовал экоконкурс «Разрядись!» по сбору отработанных элементов питания. По итогам предыдущего конкурса, который проходил с 24 марта по 24 апреля, школьники собрали 430 кг батареек.

- Тем не менее нарушений природоохранного законодательства фиксируется очень много, начиная от незаконной рубки деревьев и заканчивая браконьерской охотой. Скажите, как ведется охрана флоры и фауны от двуногих хищников?

- В этом году на территории лесов региона выявлено 526 нарушений лесного законодательства, в том числе 43 незаконные рубки лесных насаждений. Их объем составил 339 кубических метров, ущерб оценивается в сумму более 6 млн рублей. Возбуждено 501 административное дело, собрано 20 материалов для возбуждения уголовных дел.

В этом году минлесхоз провел комплексный анализ ситуации с незаконными рубками и оборотом древесины. Выяснилось, что количество незаконных рубок лесных насаждений в 2016-2017 годах по сравнению с 2012-м уменьшилось в два раза. Также снизился объем незаконно заготовленной древесины и сумма ущерба.

В области регулярно проводятся рейды по охране животного мира, пресекаются случаи незаконной охоты. Ежегодно проводится немалая работа по профилактике правонарушений в сфере охоты. На сегодняшний день составлен 351 протокол об административном правонарушении, в 2016 году - 421.

Кроме того, выявлена незаконная добыча лосей и кабанов, возбуждено пять уголовных дел. В этом году взысканы штрафы на общую сумму 666,4 тыс. руб., (в 2016 г. - 838,2), поданы иски на возмещение ущерба при уничтожении животных на общую сумму 916,6 тыс. рублей (в 2016 году - 1 млн 398,7).

Следует отметить, что в текущем году увеличилась выдача разрешений на добычу пернатой и пушной дичи, а также копытных животных. На конец ноября их выдано на 3 595 больше, чем в прошлом году.

За счет этого увеличились поступления в федеральный и областной бюджеты. Так, в 2017-м платежи за госпошлину за выдачу разрешений на охоту составили 9 млн 506,6 тыс. руб., тогда как за весь 2016-й - 8 млн 832,2 тыс. руб. А сборов за пользование объектами животного мира поступило на сумму 1 млн 643,5 тыс. руб. (за весь 2016 год - 1 млн 173 тыс. руб.).

- Еще одно нарушение, которое нередко фиксируют сотрудники министерства, - самовольная добыча полезных ископаемых. Как ведется борьба с этим явлением?

- По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева сформированы две мобильные группы, которые ежедневно проводят патрулирование для пресечения нарушений природоохранного, охотничьего и лесного законодательства, обнаружения лесных пожаров, борьбы с браконьерством.

Отмечу, что глава региона оказывает большую поддержку в работе наших инспекторов. Так, в 2016 году для патрулирования было куплено 14 автомобилей и столько же - в 2017-м.

Наши сотрудники регулярно выявляют места самовольного пользования полезными ископаемыми. Так, за два года обнаружено более 70 таких участков.

В этом году в 12 районах Пензенской области выявлено 21 место незаконного пользования недрами. Причем 5 из них зарегистрировано повторно - о них рассказали следы большегрузной техники.

За январь - ноябрь 2017 года на лиц, разрабатывавших недра без лицензии, составлено 20 протоколов (в 2016 году - 33). Общая сумма штрафов достигла 1 млн 817 тыс. рублей (в 2016 году - 676 тыс. руб).

В некоторых районах нарушители разрабатывают карьеры по ночам либо с наступлением рассвета, полагаясь на безнаказанность. Чтобы поймать их с поличным, были организованы дополнительные выезды.

Наибольшие объемы незаконной добычи песка отмечены в Пензенском и Лунинском районах - более 100 тыс. кубометров.

- Минлесхоз неоднократно сообщал о том, что в Сурском крае на полувольном содержании разводятся олени и лани. Можно рассказать об этом поподробнее?

- Да, охотуправление активно привлекает инвесторов в эту сферу. Сейчас выдано семь разрешений на содержание и разведение пятнистых оленей и европейских ланей в полувольных условиях. Общая площадь вольеров для диких животных составляет 2 009 га.

Такое содержание копытных преследует несколько целей. Это и привлечение туристов, которым интересно посмотреть на грациозных животных, и размещение оленей и ланей в среде их обитания. Это может быть производство экологически чистой мясной продукции или фармацевтического сырья, проведение платных охот. Кроме того, эти копытные могут рассматриваться как альтернативные виды в случае гибели или сильной деградации популяции кабана.

- Известно, что в Пензенской области охотников призывают активно охотиться на лисиц. С чем это связано?

- Лисица является переносчиком бешенства. Из очагов этого смертельного заболевания, возникающих в природе, именно через лисицу инфекция проникает к домашним и сельскохозяйственным животным, а порой и к человеку.

В Пензенской области по состоянию на март 2017 года обитало около 2,5 тысячи лисиц. Плотность населения составила примерно 1 особь на 2 000 га охотничьих угодий. При таких значениях не требуется специальных мер регулирования.

Однако очаги напряженности периодически появляются в тех или иных населенных пунктах. Мы стараемся всегда оперативно реагировать на такие случаи, в том числе принимаем специальные решения по отлову или отстрелу опасных животных.

Например, ГАУ «Никольский лесхоз», проанализировав ситуацию, пришло к выводу, что в закрепленном за ним охотхозяйстве по сравнению с 2014 годом количество добытых лис снизилось. В связи с этим администрацией охотхозяйства введены стимулирующие меры. Так, охотникам, убившим более 10 лисиц и имеющим подтверждение о добыче от ветстанции, представители Никольского лесхоза выдают разрешение на добычу кабана возраста до 1 года.

Эта практика дает отличные плоды: в начале 2017 года за сезон охоты образовалось три бригады охотников (ранее действовала одна бригада), которые добыли в общей сложности 39 лис.

Я считаю положительной практику стимулирования охотников к добыче лисицы, которую проводит Никольский лесхоз, и рекомендую внедрять этот опыт в других хозяйствах.

- Летом 2010 года пензенские леса серьезно пострадали от засухи и пожаров. Известно, что в области проводится активная лесовосстановительная работа. Расскажите о ней подробнее.

- В 2017 году выполнено лесовосстановление на площади 1 830,4 га. Высажено порядка 6 миллионов штук сеянцев сосны обыкновенной, а также 600 тысяч деревьев.

Завершены работы по посадке леса на площади 1 862 га, причем с перевыполнением плана как по искусственному лесовосстановлению, так и по содействию естественному восстановлению леса.

Отмечу, что в 2015 году в регионе была создана лесосеменная плантации дуба черешчатого площадью 10 га. Она позволит в будущем улучшить генофонд лесов Пензенской области.

Всего же в регионе имеется порядка 200 га лесосеменных плантаций сосны обыкновенной и дуба черешчатого. Ежегодно заготавливается более 100 кг семян сосны с улучшенными наследственными свойствами. Так создаются лесные культуры, а в дальнейшем и высокопродуктивные насаждения на более чем 10% площадей от вновь созданных.

- Скоро Новый год, а значит, почти в каждом жилище появится елка. К сожалению, есть люди, которые предпочитают не купить зеленую красавицу на елочном базаре, а срубить в лесу или парке «под самый корешок». Какие меры будут приняты, чтобы предотвратить незаконную вырубку сосен в преддверии зимних праздников? Что грозит тем, кто самовольно срубит новогоднюю красавицу?

- С 15 декабря в Пензенской области будет усилена охрана хвойных насаждений. Для предотвращения незаконных рубок деревьев в преддверии праздников по лесам ежедневно будут курсировать патрули.

При транспортировке новогодних елок между населенными пунктами физические и юридические лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие законность их приобретения: это договор купли-продажи лесных насаждений, накладная (с указанием основания выписки, количества продукции, отметкой отпуска и датой), приходно-кассовые ордера.

За незаконную вырубку одного новогоднего дерева предусмотрен штраф, который составит от 3 до 4 тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч рублей - для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей - для юридических. Кроме того, браконьеру придется возместить ущерб, который он нанес уничтожением хвойного дерева (от 1,5 до 2 тысяч рублей за штуку).

За незаконную заготовку нескольких новогодних деревьев грозит уже уголовная ответственность со штрафом до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей.

Я хочу обратиться ко всем жителям области: приобретайте елки только через торговую сеть или в лесничествах. Не рубите ели и сосны самовольно, не покупайте их у случайных продавцов!