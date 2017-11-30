30.11.2017 | 13:22

Долевое строительство домов и реконструкция дорог, техническое состояние тракторов и квадроциклов и сохранность жилого фонда, безопасность газового оборудования и перерасчет за неверно начисленные жилищно-коммунальные услуги…

Всеми этими вопросами занимается ведомство со сложным названием «Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области». Коротко его называют одним словом - госжилстройтехинспекция.

О работе ведомства рассказывает его начальник Инна Левченко.

- Инна Николаевна, в Пензенской области в осенне-зимний период всегда уделяется особое внимание профилактике при пользовании газом. Глава региона Иван Белозерцев на совещаниях в правительстве неоднократно подчеркивал необходимость профилактических мер, которые предотвратили бы несчастные случаи. Скажите, какие проблемы существуют в этой сфере? Что можно сделать, чтобы снизить риск до минимума?

- Залогом безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования является надлежащее содержание вентиляционных каналов и дымоходов.

Сегодня основной проблемой является заключение договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в индивидуальных жилых домах и в многоквартирных домах с непосредственным способом управления.

Для ее решения Госжилстройтехинспекцией Пензенской области подписаны соглашения о взаимодействии с АО «Метан», АО «Газпром газораспределение Пенза», ЗАО «Городищерайгаз», АО «Горгаз» и ОАО «Кузнецкмежрайгаз». Цель наших совместных действий - профилактика нарушений правил безопасного использования и содержания газового оборудования, а также привлечение нарушителей к административной ответственности.

Основным недостатком, выявленным при проверках управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК, является нарушение периодичности проведения проверок вентиляционных каналов и дымоходов.

С января 2017 года Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен статьей 9.23, устанавливающей административную ответственность за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Ее санкции распространяются не только на юридических и должностных лиц, но и на граждан.

В текущем году наши специалисты провели 76 внеплановых и 11 плановых проверок в отношении управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК по вопросу технического состояния внутридомового газового оборудования.

По информации об отсутствии договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, поступившей из специализированных организаций, сотрудники госжилстройтехинспекции провели 59 проверок граждан. Примечательно, что жители заключали договоры именно на стадии проверки. А на 4 человек были составлены административные протоколы. Размер штрафа на граждан составил от 1 000 до 2 000 рублей.

Кроме того, наше ведомство направило в адрес органов местного самоуправления муниципальных образований региона письма о необходимости проведения разъяснительной работы с жителями многоквартирных домов, в которых выбран непосредственный способ управления, и владельцами индивидуальных жилых домов. Представители власти должны рассказывать жителям о необходимости заключения договоров со специализированными организациями на техническое обслуживание газового оборудования и системы вентиляции.

Также 14 и 16 ноября прошли очередные совещания с представителями управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК, на которых шла речь об информировании населения о порядке содержания и ремонта газового оборудования, условиях заключения договоров о его техническом обслуживании и ремонте, правилах безопасного пользования газом в быту, а также о содержании придомовой территории в зимний период.

- В конце ноября начались снегопады. Не окажутся ли дворы пензенских многоэтажек заваленными снегом? Хватит ли техники, чтобы противостоять стихии?

- Очистка придомовой территории от снега входит в минимальный перечень работ и услуг, необходимых для содержания общего имущества в многоквартирном доме. За ненадлежащую работу по благоустройству придомовой территории в зимний период предусмотрена административная ответственность.

По информации, имеющейся в распоряжении госжилстройтехинспекции, для благоустройства придомовых территорий в зимний период из 86 организаций, управляющих многоквартирными домами в Пензе, 34 имеют в своем распоряжении собственную спецтехнику, а 52 заключили договоры со специализированными организациями на оказание услуг по очистке придомовых территорий от снега и наледи в зимний период.

Своевременная очистка дворов находится в госжилстройтехинспекции на особом контроле, проверки проходят в максимально сжатые сроки, а к нарушителям применяются административные меры воздействия.

- Инспекция нередко выдает управляющим компаниям и МУПам предписания о перерасчете. В частности, недавно было выявлено, что ООО «МУП Первомайского района» неправомерно начисляло плату за отопление жителям дома № 39 на улице Краснова в Пензе. Сколько всего в этом году выдано предписаний, на какую сумму?

- Неправомерное и необоснованное начисление платы за жилищно-коммунальные услуги волнует многих жителей региона. Особенно остро эти проблемы ощущают пензенцы.

Госжилстройтехинспекция своевременно реагирует на изменения законодательства, регулирующего эту сферу жилищных правоотношений. С начала года проведено 2 427 проверок. Нарушителям выдаются предписания. По результатам их исполнения жителям многоквартирных домов производятся перерасчеты, сумма которых составила 10,4 млн рублей, за 2016 год - 24,6 млн рублей.

Всего было выдано 785 предписаний, в настоящее время 535 из них исполнены, остальные находятся на контроле.

Больше всего нарушений в этом году допускается при начислении платы за коммунальные ресурсы, потребляемые на содержание общего имущества. По этому направлению проведено 322 проверки, выдано 306 предписаний. Ожидается, что сумма перерасчета по предписаниям составит 28,8 млн рублей. В настоящее время исполнено 53 предписания, сумма перерасчета составила 2,6 млн рублей.

- Известно, что ряд пензенских многоэтажек обслуживает иногородняя компания. Не будет ли у жителей проблем с расчетами и получением платежных документов? Разберутся ли они в квитанциях? Куда им обращаться, если возникнут вопросы?

- Начнем с того, что обязанность по печати и доставке платежных документов - квитанций - обязанность управляющей организации, установленная Жилищным кодексом Российской Федерации и правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами.

Действительно, у нас есть информация, что московская компания АО «ДомКомИнвест» является соучредителем ряда управляющих компаний Пензы. Согласно решениям общих собраний собственников, в управлении этих компаний находится порядка 500 домов.

С 10 ноября прекратил действие договор на информационно-расчетное обслуживание, заключенный этими управляющими компаниями с АО «Городской центр контроля и учета энергетических ресурсов», известный пензенцам как «Самоучет».

Расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги за октябрь текущего года уже произведены. Платежные документы от имени управляющих организаций, являющихся непосредственными исполнителями услуг, собственникам и нанимателям помещений доставлены в сроки, предусмотренные договорами управления.

Отмечу, что платежные документы управляющих компаний соответствуют требованиям Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

В случае возникновения вопросов необходимо обратиться в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области (г. Пенза, ул. Некрасова, 24).

- В последнее время в Пензе остро стоит проблема возведения домов, которые застройщик не может достроить и ввести в эксплуатацию. Речь идет о комплексах, которые возводит компания «Пензастрой». Этой проблеме уделяет большое внимание и губернатор Иван Белозерцев, который лично возглавил комиссию по работе с дольщиками. Глава региона неоднократно подчеркивал, что необходимо найти решение по завершению строительства. Так что станет с дольщиками, которые никак не могут справить новоселье?

- В настоящее время ОАО «Пензастрой» возводит семь многоквартирных домов. В IV квартале текущего года компания готовит к вводу в эксплуатацию два многоквартирных дома в микрорайоне «Среда» жилого района «Сосновка», по каждому из которых заключено 223 договора.

В августе текущего года депутаты Законодательного собрания приняли региональный закон в защиту интересов участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Он предусматривает предоставление юридическим лицам в аренду без проведения торгов земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, для реализации масштабных инвестиционных проектов, предусматривающих обеспечение пострадавших дольщиков жильем.

В свою очередь, госжилстройтехинспекция установила критерии признания дома проблемным объектом и порядок формирования и ведения реестра таких зданий.

Если ОАО «Пензастрой» не сможет самостоятельно завершить строительство многоквартирных жилых домов, они могут войти в масштабные инвестиционные проекты.

Речь идет о пяти многоквартирных домах. Они расположены на улицах 8 Марта, Ключевой, Пушкина, Рахманинова и Ново-Казанской.

Следует иметь в виду, что определением Арбитражного суда Пензенской области от 18.10.2017 по делу № А49-10760/2017 в отношении ОАО «Пензастрой» введена процедура наблюдения. После введения процедуры внешнего управления, финансового оздоровления либо конкурсного управления в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» возможно применение процедуры замены застройщика либо создание жилищно-строительного кооператива.