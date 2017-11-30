30.11.2017 | 12:36

В 2017 году губернатор Иван Белозерцев, призывая пензенских аграриев работать активнее, поставил перед ними четкую задачу: «Нам нужен урожай еще выше, чем в прошлом году». И сельхозпроизводители с ней справились: уже намолочено на 0,44 млн тонн зерна больше, чем в 2016-м.

Выполнены и другие поручения главы региона: область обеспечена собственным продовольствием по основным видам продукции, и последняя широко представлена в торговых сетях, расширяется география поставок продукции местных предприятий, вводятся в оборот неиспользуемые земли и т. д.

Подробнее о том, каких результатов регион уже добился в сфере сельского хозяйства и каковы планы на будущее, в интервью ИА «ПензаИнформ» рассказал Андрей Бурлаков - глава Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

- Андрей Вячеславович, до конца года осталось совсем немного времени. Уже можно озвучить итоги уборочной кампании?

- Да, многие цифры уже есть. Так, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур на текущую дату составил более 2,44 млн тонн при урожайности 36 ц/га. Для сравнения: в 2016 году это было 2 млн тонн при урожайности 30 ц/га.

По урожайности зерновых и зернобобовых культур область занимает первое место в Приволжском федеральном округе. На отчетную дату процент уборки составил 95%.

Завершена на 97% уборка сахарной свеклы. Сельскохозяйственные товаропроизводители накопали 2,25 млн тонн клубней при урожайности 390 ц/га.

Пензенская область занимает второе место в ПФО по валовому сбору сахарной свеклы, уступая только Республике Татарстан, а среди субъектов России - восьмое место.

Кстати, в 2016-м валовой сбор свеклы составлял 2 млн тонн при урожайности 397 ц/га.

Продолжается уборка подсолнечника: при уборочной площади 270 тыс. га убрано 132,2 тыс., или 49% от плана. Валовой сбор составляет 182,3 тыс. тонн при урожайности 14 ц/га (в 2016 году - 337,1 тыс. при 16 ц/га).

- Цифры хорошие. А какая часть урожая останется на нужды региона и какая пойдет на экспорт? Поставляет ли регион еще какую-нибудь сельскохозяйственную продукцию и куда?

- В Пензенской области в текущем году в планах сельскохозяйственных товаропроизводителей - получить урожай зерновых и зернобобовых культур в объеме порядка 2,5 млн тонн. Регион вывозит за пределы продовольственную пшеницу 3-го и 4-го классов.

Стоит отметить, что в Пензенской области с каждым годом увеличиваются объемы внутреннего потребления зерна. Это во многом обусловлено реализацией крупных инвестиционных проектов по направлению «животноводство».

Так, ГК «Дамате» реализует на территории региона крупнейший проект по производству мяса индейки, и компания заявила о расширении имеющихся мощностей. ПАО «Группа Черкизово» реализует проект по производству мяса птицы и приступила к проекту по строительству свиноводческих комплексов. Это и есть наше внутреннее потребление - обеспечение эффективного развития животноводства.

А за пределы область в этом году планирует вывезти 600-650 тысяч тонн зерна.

Что касается структуры экспорта-импорта по Пензенской области в целом, то во многом благодаря сложившейся экономической ситуации, политике государства, санкциям ситуация зеркально поменялась - до этого импорт преобладал.

По итогам 2016 года регион отправил на экспорт продукции в три раза больше, чем ввез на свою территорию. По официальной информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики, за 2016 год регионом экспортировано продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму 75,5 млн долларов США. Это выше показателя 2005 года в 11,3 раза!

Согласно товарной структуре в 2016 году впервые за 15 лет экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья превысил экспорт продукции отрасли машиностроения.

Вообще правительство Пензенской области ведет активную работу по продвижению местной сельхозпродукции на зарубежные рынки, потому что регион полностью обеспечивает себя основными продуктами питания, производит гораздо больше, чем потребляет. В результате свою продукцию мы поставляем во все субъекты Российской Федерации, все страны СНГ и 12 стран дальнего зарубежья.

Если смотреть по основным продуктовым группам, то можно отметить, что наш сахар экспортируется в республики Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан. Макаронные изделия представлены в республиках Белоруссии, Казахстан.

Успешно мы работаем по экспорту мяса птицы. ГК «Дамате» имеет разрешение на поставку продукции в страны Евросоюза, Сербию, Вьетнам, Гонконг, страны Западной Африки, ЕАЭС, ОАЭ.

ПАО «Группа Черкизово» мясо птицы экспортирует во Вьетнам, Кувейт, ОАЭ, Киргизию, Азербайджан, Армению, Казахстан. Колбасные изделия компании представлены во Вьетнаме и на Украине.

Безалкогольная продукция и винные напитки экспортируются в Казахстан, Литовскую Республику, Таджикистан, на Украину, в Бельгию, Грузию, Армению, КНДР, Абхазию.

Кондитерские и мучные изделия мы поставляем в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Белоруссию, Таджикистан, Грузию.

На сегодняшний день ведется активная работа по налаживанию торговых отношений наших производителей с Китаем. Принято постановление Правительства РФ о создании объединенной экспортной компании, которая будет оказывать содействие в поставке туда готовой продукции.

Планируется, что в Калужской области откроют специальную станцию, где будет формироваться экспресс, который доставит по железной дороге контейнеры с товаром до китайской границы. При этом производителям будут субсидировать стоимость транспортных затрат в пределах России. Наша область планирует участвовать в данном проекте: это хорошая возможность найти новые рынки сбыта.

Кроме того, для расширения географии поставок продукции пензенские предприятия регулярно участвуют в выставках, презентациях межрегионального и международного уровней. На этих мероприятиях профессионалы отрасли отмечают наши товары.

Вообще пензенская продукция узнаваема за пределами региона и страны, она конкурентоспособна и занимает зарубежные рынки.

- А как широко местная продукции представлена в торговых сетях, работающих на территории региона? Что делается для ее продвижения?

- Увеличить присутствие пензенских товаров внутри области, максимально задействовать все резервы производства отечественных товаров – это наша приоритетная задача. Министерство сельского хозяйства делает главный акцент на тесное сотрудничество сетевых компаний с местными товаропроизводителями.

По состоянию на 1 октября сетями было заключено 454 договора на поставку местной продукции. Оперативно в этом направлении работают торговые компании ООО «Караван», ООО «Успех» (союз «Магазин моего района»), АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»).

Основные крупные производители Пензенской области в торговых сетях представлены в широком ассортименте и покрывают их потребность в хлебобулочной и молочной продукции, мясе индейки, свинине, говядине, кондитерских и колбасных изделиях, сахаре-песке, полуфабрикатах, овощах и зелени.

Вообще регион обеспечен собственным продовольствием по основным видам продукции более чем на 85%, а это является порогом продовольственной независимости.

Так, население Пензенской области обеспечено молоком и молочными продуктами (в пересчете на молоко) на 120,2%, хлебными продуктами в пересчете на муку, крупу – на 102,8%, овощами и бахчевыми – на 115,9%. Потребности в мясе и мясопродуктах в пересчете на мясо перекрыты в 2,2 раза, в сахаре-песке – в 7,5 раз, в растительном масле – в 3,2 раза, в картофеле – в 3,9 раза.

Перечень местных товаропроизводителей, а это предприятия малого и среднего бизнеса, достаточно широкий. Более 180 поставляют свою продукцию в пензенские предприятия торговли.

Наше министерство работает над обеспечением взаимодействия сетевых компаний и местных товаропроизводителей: проводятся рабочие встречи, совещания, круглые столы. На переговорных площадках обсуждаются вопросы, касающиеся расширения ассортимента местной продукции (в том числе и алкогольной) в сетях, заключения договоров, ассортиментной политики, маркетинговых шагов и др. Оказывается индивидуальная консультативная помощь конкретным товаропроизводителям.

Продвижению местной продукции на торговые полки способствует и проведение на территории области акции «Выбирай пензенское - держи марку» с выделением ее визуально (ценники определенного цвета, которые вы все могли видеть, стикеры, баннеры и др.).

Кроме того, в торговых центрах «Перекресток» функционирует фермерский отдел «Деревенька», где реализуется продукция пензенского производства.

- Ваше ведомство выполняет все поставленные задачи. А как обстоит с поручением губернатора по вводу в оборот неиспользуемых земель? Каковы результаты работы за год?

- В настоящее время на территории региона введено в оборот 57 тысяч гектаров ранее не используемой пашни. Это важнейший резерв увеличения производства сельскохозяйственной продукции, что, в свою очередь, необходимо для обеспечения продовольственной безопасности населения и повышения уровня его благосостояния.

Ну а Пензенская область, как я уже говорил, последние годы демонстрирует рекордные показатели производства и урожайности сельхозкультур.

- Министерство сельского хозяйства активно работает над выявлением нарушений в обороте алкогольной продукции. Как много их регистрируется, в чем они обычно заключаются? Какова доля организаций розничной торговли алкогольной продукцией и организаций общественного питания, которые подключились к ЕГАИС? Есть ли объекты торговли, освобожденные от фиксации сведений о розничной реализации алкогольной продукции в ЕГАИС?

- В настоящее время в регионе к ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции) подключено 100% организаций и объектов торговли. По этому показателю мы занимаем первое место по Приволжскому федеральному округу и входим в число лидеров в России.

На территории области объекты торговли, освобожденные от фиксации сведений о розничной реализации алкогольной продукции в ЕГАИС, отсутствуют.

В 2017 году мы активно привлекали к ответственности лиц, нарушающих порядок и сроки при декларировании оборота алкогольной продукции.

Так, по ст. 15.13 КоАП РФ («Искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей») сотрудники министерства составили 304 административных протокола. Было наложено административных штрафов на общую сумму 2 370 000 рублей.

Ведется работа и по привлечению к административной ответственности тех, кто уклоняется от уплаты штрафа в срок. В 2017 году по этой статье было направлено в суд 85 протоколов.

Арбитражным судом по заявлению министерства аннулирована лицензия на розничную продажу алкоголя ООО «Успех» за оборот алкогольной продукции без маркировки. Приостанавливалась по аналогичному основанию лицензия у ООО «Нива» (арбитражный суд отказал в аннулировании).

Министерство в рамках своих полномочий будет продолжать работу по легализации алкогольного рынка на территории области.

- Расскажите немного об информационной системе «Меркурий»: зачем она нужна, когда ее использование станет обязательным и для кого?

- Автоматизированная система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации поднадзорных госветнадзору грузов и отслеживания пути их перемещения по территории России, чтобы создать единую информационную среду для повышения биологической и пищевой безопасности.

В результате сократится время на оформление ветеринарной сопроводительной документации, будет вестись автоматический учет поступившего и убывшего объема продукции на предприятии (в холодильнике, на складе и т. д.), станет храниться информация об отобранных пробах для исследования ввозимой продукции.

Появится возможность отслеживать перемещение партии груза по территории страны с учетом ее дробления, снизятся трудовые, материальные и финансовые затраты на оформление документации. Минимизируются человеческие ошибки благодаря наличию готовых форм для ввода информации, а также проверки вводимых пользователем данных.

Кроме того, будет создана единая централизованная база данных для быстрого доступа к актуальной информации.

Система «Меркурий» располагается на центральном сайте Россельхознадзора Министерства сельского хозяйства РФ. В государственных бюджетных учреждениях ветеринарии Пензенской области зарегистрировано 282 специалиста для работы в ГИС «Меркурий».

Всего с начала эксплуатации ФГИС «Меркурий» в электронной форме выдано 125 391 документ, продублировано – 46 171.

Электронной ветеринарной сертификацией на территории Пензенской области охвачено 2 705 хозяйствующих субъектов, что составляет 62% от их общего количества. Регистрацию предприятий в системе «Меркурий» осуществляют специалисты Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области согласно поступившим заявлениям.

Предполагается, что с 1 января 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов, перемещение, хранение и производство продукции, подконтрольной ветеринарной службе, будет осуществляться только в системе «Меркурий».