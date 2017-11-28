28.11.2017 | 10:25

В 2017 году регион принял ряд крупных мероприятий, в том числе спартакиаду пенсионеров, где пензенцы заняли первое место в общекомандном зачете.

Губернатор области Иван Белозерцев уделяет развитию спорта особое внимание. Он не раз подчеркивал, что Пензенская земля взрастила многих чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр.

«С последней Олимпиады в Рио-де-Жанейро спортсмены, представлявшие Пензенскую область, привезли семь медалей. В регионе десятки современных спортивных объектов, где растут новые чемпионы», - отмечал глава региона.

О том, каких спортивных результатов области удалось добиться в уходящем 2017 году, в интервью ИА «ПензаИнформ» рассказал министр физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский.

- Каким образом Пенза смогла выйти на столь высокий уровень? Что этому способствовало?

- Во многих субъектах Российской Федерации в последние годы создана хорошая материальная база, проводятся масштабные соревнования, и Пензенская область - один из регионов, где постоянно проходят значимые всероссийские спортивные мероприятия.

В последние годы конкуренция за проведение таких состязаний значительно возросла, многие регионы хотят принимать их у себя на постоянной основе. Мы стараемся, чтобы у нас тоже каждый год были какие-то крупные старты.

В частности, в 2017-м мы провели Спартакиаду пенсионеров России и, судя по отзывам, на достаточно высоком уровне. В наш адрес поступило большое количество положительных откликов, в том числе от Союза пенсионеров России, который признал наше мероприятие лучшим среди всех до того проведенных.

Это радует, ведь у нас отличная команда, хорошее взаимодействие между всеми министерствами, ведомствами, организациями, что позволяет проводить состязания на таком высоком уровне.

- В 2017 году Пензенская область присоединялась к различным всероссийским спортивным акциям. Какое внимание уделяется развитию массового спорта?

- Мы стараемся, чтобы массовый спорт с каждым годом получал все большее развитие. Есть крупные федеральные мероприятия, в которых мы традиционно принимаем участие: «День велопарадов», «Кросс нации», «Российский азимут», «Лыжня России».

Наша задача - проводить эти состязания на высоком уровне. В «Кроссе нации», например, в этом году принимало участие больше 8 000 человек. Мы нашли удачную трассу, которая вместила всех желающих.

Кроме того, у нас внедряется комплекс ГТО. В 2017 году мы вошли в десятку лучших регионов в России по количеству вовлеченных в это мероприятие людей и хотим остаться на данном уровне.

В каждом районе области работают центры тестирования, которые позволяют принимать нормативы ГТО. Мы тщательно следим за их деятельностью и видим, что среди участников большое количество школьников и студентов, хотя и взрослое население сдает нормативы активно.

- Кроме мероприятий, которые спускаются сверху, есть ли в Пензенской области свои проекты, направленные на развитие массового спорта и привлечение людей к систематическим занятиям физической культурой и спортом?

- Конечно же, такие программы имеются, все их можно разделить на три блока.

В первую очередь следует отметить обучение детей плаванию. В регионе имеется отличная материальная база: бассейны работают в 20 муниципальных районах, в Пензе действуют шесть 50-метровых бассейнов.

Губернатор поставил задачу обучить плаванию как можно больше детей. Мы стараемся делать так, чтобы число ребят, не умеющих держаться на воде, с каждым годом уменьшалось. По нашим данным, таковых на сегодняшний день порядка 80 000 в области.

В этом направлении проводится очень большая работа. В процессе обучения задействовано большое количество учащихся и специалистов. В 2017 году в проекте участвовало примерно 14 000 детей, около 7 000 из них научились плавать.

Конечно, не все идет гладко, но мы тщательно мониторим ситуацию, чтобы подход был не формальным, а реальным, чтобы детей учили по-настоящему. Лично я этот проект сравниваю с завоеванием олимпийской медали, считаю, что, если мы научим большинство детей плавать, это будет такое же важное событие.

Следующее направление, которым охвачено в основном старшее поколение, - скандинавская ходьба. Это проект, получивший огромную популярность. Когда мы рассказывали о нем на заседании экспертного совета по физической культуре и спорту комитета Совета Федерации, состоявшемся в рамках проведения спартакиады пенсионеров в сентябре, для некоторых других регионов это оказалось откровением.

В Пензенской области работать над данной задачей начали примерно с 2010 года, и за это время скандинавская ходьба стала реально популярной. По подсчетам, ей занимаются уже более 15 000 человек, правда, среди них 90% - женщины, 10% - мужчины. Конечно, нам бы хотелось, чтобы и количество мужчин увеличивалось.

Два раза в год проводятся фестивали, на которые приезжают люди в возрасте от 50 до 80 с лишним лет, увлеченные и полные оптимизма, так что мы видим результаты нашей работы.

И еще один, третий, проект, направленный на массовое оздоровление людей, - «Плывем к здоровью». Он был запущен в этом году совместно с министерством здравоохранения области. Его суть заключается в следующем: при прохождении диспансеризации или просто при обращении людей к врачам пациентам, помимо назначения каких-то медикаментов, рекомендуют занятия плаванием, имеющие для большинства мощный оздоровительный эффект.

Проект только начал развиваться, но люди в бассейны уже пошли. Первое и каждое десятое занятие является бесплатным, также пенсионерам предоставляется скидка в 50%. С посетителями работают инструктора, которые дают консультации. Наша задача - привлечь к этому как можно больше пензенцев, которые, может быть, никогда не думали, что болячки можно лечить плаванием.

- В регионе активно пропагандируется здоровый образ жизни, пензенцев разных возрастов привлекают к занятиям физкультурой. Что делается для того, чтобы такие тренировки были доступны жителям области? Как развита инфраструктура для занятий спортом?

- На сегодняшний день наша материальная база приспособлена, можно сказать, на все вкусы. Если человек не хочет платить, он может прийти, к примеру, на Олимпийскую аллею. Там ежедневно оздоравливаются тысячи пензенцев разного возраста. Кто-то гуляет с колясками, кто-то бегает, катается на роликах, велосипедах, ходит. Я сам там часто бываю и занимаюсь.

Тут созданы все условия: имеется качественное дорожное покрытие, малые формы для выполнения упражнений, чистый воздух.

Подобная трасса есть в Ахунах, она тоже весьма популярна. Мы должны делать все возможное для того, чтобы такие доступные места для занятий были во всех муниципальных районах. Здесь стоит отметить, что в каждом из районов есть освещенные лыжные трассы, заливаются катки, работают бассейны.

Тем не менее в Пензе, на ГПЗ, пока есть небольшая проблема: бассейн дворца спорта «Олимпийский» недостаточно раскручен по сравнению с «Буртасами», «Сурой» и «Дельфином». К тому же нам бы хотелось, чтобы активно работали муниципальные бассейны.

Также в каждом районе с утра до вечера функционируют ФОКи. Там проходят учебные занятия, действуют спортивные секции, занимается взрослое население.

В 2017 году в Нижнем Ломове открылся ФОК имени В. К. Бочкарева. Он включает в себя ледовую арену, тренажерный и танцевальный залы, восстановительный центр, зал фитнеса и аэробики.

Спорткомплекс предназначен для проведения хоккейных турниров, учебно-тренировочных занятий с разными возрастными группами, а также массового катания на коньках. За соревнованиями на ледовой арене могут наблюдать до 600 зрителей, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья.

В общем, мы стараемся использовать всю нашу спортивную инфраструктуру, чтобы она работала для людей разного возраста.

- 17 ноября в СЗК «Дизель-Арена» состоялся товарищеский хоккейный матч между командами звезд отечественного спорта и правительства Пензенской области под эгидой общественного движения Putin Team. Что означает для региона вступление в Putin Team и будут ли организовываться еще какие-то матчи?

- Движение Putin Team - это инициатива знаменитого хоккеиста Александра Овечкина, который работает за пределами России. Он предложил медиалицам вступить в команду под названием Putin Team в поддержку действующего Президента РФ Владимира Путина.

Проведение этого товарищеского матча согласовывалось с организаторами турнира по ММА Fight Nights. Это было крупное шоу, финальные поединки открыл губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, поприветствовав поклонников турнира в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Итак, мы договорились, что все участники матча вступят в движение Putin Team. Когда я сказал об этом губернатору, он, конечно, согласился.

Я уверен, что на нашей территории будут проводиться и другие соревнования под эгидой Putin Team, не только по хоккею, но и по другим видам спорта, и все больше пензенских спортсменов вступят в это движение.

- 1-3 февраля 2018 года в Ульяновске пройдет международный форум «Россия - спортивная держава», в котором будет участвовать и Пензенская область. Что ожидает пензенцев на этом мероприятии и каковы спортивные планы региона на следующий год?

- Я был на всех форумах, которые проходили под этим названием в разных местах: в Москве, Казани, Якутии, Мордовии, Владимире. Как правило, в них принимает участие и Президент РФ Владимир Путин. На таких мероприятиях организуют большое количество различных площадок, где можно и себя показать, и изучить лучшие практики, получить полезную информацию.

В этот раз должно обсуждаться внедрение комплекса ГТО, а также вопросы, касающиеся как спорта высших достижений, так и массового. Будет и подведение итогов за минувший год.

Что касается следующего года, то сейчас формируется календарь мероприятий. Уже могу сказать, что мы взялись проводить одно из крупнейших соревнований российского уровня - Спартакиаду молодежи России, которая проходит раз в четыре года. В июле - августе 2018-го именно Пенза станет центром ее дислокации по 28 видам спорта. Ожидается приезд около 8 000 человек.

Будет и масса других соревнований разного масштаба, например в феврале состоится чемпионат России по настольному теннису.

- Какими показателями в этом году порадовали пензенские спортсмены?

- Пензенские спортсмены стабильно показывают высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях.

Так, пловчиха Ольга Ключникова завоевала пять золотых медалей на ХХIII Сурдлимпийских летних играх (спорт глухих) в Турции, установив несколько мировых рекордов. Пловец Егор Павлов завоевал золотую и серебряную медали на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Венгрии.

Яна Смердова стала лучшей на первенстве Европы по легкой атлетике (спортивная ходьба) в Италии. Пловец Никита Третьяков завоевал серебро и бронзу на первенстве Европы в Израиле. Триатлонистка Анастасия Горбунова удостоилась серебра на первенстве Европы в Венгрии.

Воспитанница областного центра спортивной подготовки Анастасия Близнюк выиграла две золотые и одну серебряную награду на чемпионате мира по художественной гимнастике в Италии.

На Всемирной летней универсиаде в Китае Евгений Кузнецов и Илья Захаров, представлявшие Пензенскую область в параллельном зачете, завоевали золото в синхронных прыжках с трамплина. Захаров также получил золото в личном зачете, Кузнецов - серебро и бронзу. Пензенец Роман Ларин на тех же соревнованиях удостоился серебра и бронзы.

На чемпионате мира по водным видам спорта (прыжкам в воду) в Венгрии Илья Захаров взял золото в паре с Евгением Кузнецовым и бронзу в личном первенстве. Надежда Бажина здесь же завоевала бронзу, пловчиха Анастасия Фесикова - серебро.

Денис Аблязин выиграл серебро на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Канаде.