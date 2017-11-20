20.11.2017 | 13:29

Чтобы воспользоваться деньгами с чужого банковского счета, злоумышленники идут на всевозможные хитрости, остерегаться которых добропорядочным гражданам просто не приходит в голову. Мошенники настолько изобретательны, что ежедневно разрабатывают новые, все более изощренные приемы и схемы, через которые денежные средства безвозвратно утекают с одного счета на другой.

ВРЕДОНОСНАЯ ССЫЛКА

В последнее время рассылка писем по электронной почте или через бесплатные мессенджеры стала одним из наиболее популярных видов мошенничества. Цель таких писем – привлечь внимание потенциальных жертв, заставить их открыть вложенный файл или перейти по ссылке. Как только отклик получен, на устройство загружается вредоносная программа, предоставляющая мошенникам логин и пароль от чужого онлайн-банка. А если такая программа попадает на телефон, для злоумышленника не составит труда получить и код подтверждения по СМС от банка.

Так, в 2016 году одной из жертв мошенников стал 26-летний пензенец, решивший продать автомобиль ВАЗ-2115 и разместивший соответствующее объявление в Интернете. Месяц спустя на его телефон поступило сообщение с предложением обменять машину с доплатой, содержащее ссылку на электронный адрес. Мужчина перешел по ней, после чего произошел сбой операционной системы мобильника, к которому была подключена услуга удаленного доступа к банковскому счету. После перезагрузки телефона автовладелец обнаружил, что со счета его банковской карты списаны 12 тысяч рублей.

В 2017 году 69-летний житель Заречного получил с неизвестного номера сообщение «Вам пришло ММS-фото», содержащее ссылку на интернет-страницу. После перехода по ней мужчина лишился 10 тысяч рублей, которые хранились на его счету.

ЕСЛИ КАРТА «ЗАБЛОКИРОВАНА»

Самой распространенной схемой мошенничества уже долгое время является вариант, при котором на телефон жертвы приходит сообщение с текстом «Ваша банковская карта заблокирована». Чтобы разобраться в проблеме, предлагается связаться с «сотрудником банка» по телефону (номер прилагается) или перейти по ссылке.

В частности, подобное СМС пришло на телефон 61-летнего жителя Пензы. Когда мужчина перезвонил по указанному номеру, ему ответил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сказал, что для разблокировки карты необходимо назвать ее номер и коды подтверждения операций, которые будут поступать на телефон владельца. После того как пенсионер выполнил указания незнакомца, он обнаружил, что с его карты списано 14 тысяч рублей.

В Колышлейском районе жертвой подобного мошенничества стала 62-летняя женщина. На ее сотовый телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником финансового отдела банка, клиенткой которого она является. Он объяснил, что карта собеседницы заблокирована по техническим причинам и для ее разблокировки необходимо выполнить ряд действий через банкомат. Следуя его инструкциям, женщина перевела 30 тысяч рублей на счета двух абонентских номеров сотовой связи.

Между тем отличить мошенника от настоящего работника банка не так уж сложно. Подлинный сотрудник никогда не попросит сообщить ПИН-код. Кроме того, злоумышленник не сможет назвать идентификационный номер, позволяющий проверить наличие такого сотрудника в штате банка, не ответит и на вопрос о том, какую операцию с картой производили в последний раз.

В любом случае при получении подобных звонков и СМС следует перезвонить в банк по официальному номеру, указанному на карте. Если сообщение оказалось ложным, нужно связаться с оператором кол-центра и заявить о попытке мошенничества.

ПОДДЕЛЬНЫЕ САЙТЫ

Также широко известна схема обмана с помощью создания сайтов-двойников. В этом случае потенциальных жертв привлекают на интернет-ресурс, практически полностью дублирующий настоящий сайт по дизайну, но с другим доменным именем и, возможно, более низкими ценами. Например, как Adidas и Abibas. Совершив покупки на таком псевдосайте с предоплатой, пользователь может оставить надежду и на получение своего заказа, и на возврат уже перечисленных денег.

Подобный случай произошел в Пензе в 2016 году. Житель областного центра лишился более 40 тысяч рублей, решив сделать подарки жене и дочке на сайте, который оказался двойником известного интернет-магазина. Еще перед Новым годом он нашел сайт с хорошими ценами и удобными условиями доставки и оформил заказ на два сотовых телефона. Вскоре менеджер связался с пензенцем, подтвердил, что оплата прошла и новогодние подарки мужчина получит вовремя. На этом этапе связь с представителями магазина прервалась. Как сообщили в отделе «К» УМВД России по Пензенской области, лжесайт имел высокое качество оформления и не вызывал подозрений, поэтому в числе потерпевших оказались тысячи людей.

Зарегистрирован и еще один факт мошенничества с похожей, но более витиеватой схемой. В этом случае злоумышленники пользовались рассылкой писем, в которых указывался поддельный сайт Федеральной службы судебных приставов РФ.

В феврале 2017 года стало известно, что на электронную почту пензенцев поступают сообщения якобы от имени Федеральной службы судебных приставов об имеющейся задолженности. Текст был примерно следующим: «ФССП извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017. В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: http://fssprus.ru/documents/2017/02/d2123bdd0c...». При переходе по ссылке гражданам предлагалось загрузить архивный файл, на самом деле содержащий вирус, который мог не детектироваться современными антивирусными средствами.

Тогда областное управление службы обратилось к пензенцам с просьбой не открывать такие письма и, чтобы обезопасить себя от мошеннических схем, самостоятельно обратиться за информацией о задолженности через официальный сайт УФССП России по Пензенской области. Также в подобных ситуациях можно обращаться по телефону горячей линии 8-800-250-39-32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте http://fssprus.ru.

«ВАМ ПОЛАГАЕТСЯ КОМПЕНСАЦИЯ»

Стоит помнить, что мошенники могут представляться сотрудниками не только банков и госструктур, но и финансовых компаний, различных фирм и организаций. В таких случаях они предлагают либо «выгодные инвестиции», обещая жертве золотые горы (главное – перечислить деньги на счет в личном кабинете на псевдосайте), либо компенсацию от государства или коммерческой фирмы. Как правило, человек должен лишь оплатить небольшую пошлину или подоходный налог.

Так, в Кузнецке пенсионерка в ожидании компенсации перечислила мошенникам 1 млн 258 тысяч рублей. Пожилая женщина услышала по радио рекламу масла для укрепления здоровья и купила 12 флаконов за 30 тысяч рублей. Через некоторое время ей позвонил неизвестный мужчина, который пояснил, что кузнечанке полагается компенсация в размере 417 тысяч рублей за приобретение некачественного товара. Но чтобы получить деньги, сперва требовалось перевести определенную сумму. По реквизитам, предоставленным незнакомцем, женщина в несколько приемов перечислила в общей сложности более миллиона рублей.

ДАННЫЕ СТАТИСТИКИ

С каждым годом количество преступлений, касающихся мошенничества с банковскими картами, стремительно растет. Одной из причин является расширение круга владельцев платежных карт, иными словами, из года в год увеличивается число потенциальных жертв.

«В 2017 году преступлений с банковскими картами стало больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время количество задокументированных фактов мошенничества с картами составляет ориентировочно 40% от общей численности преступлений этой специфики», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По данным Банка России, которые приводит «Комсомольская правда», в 2016 году с каждого миллиона рублей, переведенного с карт, в руки мошенникам попадал 21 рубль, в 2015-м – 28 рублей. И это притом что вообще вероятность потерять деньги с карты сейчас очень мала. Как и во все времена, злоумышленники хитры и находчивы, а жертвы – невнимательны и доверчивы.

«В связи с этим прокуратура Пензенской области напоминает гражданам о необходимости быть особенно внимательными при совершении покупок или осуществлении иных финансовых операций в Интернете, тщательно проверять данные при поступлении СМС-сообщений на телефонный номер или писем на электронную почту», – отметили в прокуратуре Пензенской области.

ЭТО ВАЖНО!

Что делать, если все-таки неприятность случилась и средства с банковской карты пропали?

«Если деньги с карты все же похитили, то, согласно закону о национальной платежной системе, банк обязан вернуть клиенту деньги. Отказаться возвращать их банк может в том случае, если докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа (например, хранил ПИН-код вместе с картой или сам сообщил злоумышленникам свои данные)», – пояснили «Комсомольской правде» в пресс-службе Банка России.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев во время недавней прямой линии с пользователями Facebook отметил, что мошенники изобретательны и идут в ногу со временем.

По его мнению, важно помочь уберечь деньги от мошенников пожилым людям, ведь пенсионеры – незащищенная и привлекательная для злоумышленников категория населения. Родственники обязаны внушить старшим членам семьи: они ни в коем случае не должны при получении сообщений от незнакомцев верить им на слово. Сначала нужно позвонить родным и близким и посоветоваться с ними.

«Главная «отмычка» – обманным путем завоевать доверие, которое потом используется как плацдарм. Сейчас, например, это спам организованных преступных группировок, персонализированный «под интересы» человека. Вы специалист по информационной безопасности? Ознакомьтесь, пожалуйста, с прайс-листом на такие услуги…» – рассказал Артем Сычев.

Вместе с тем в последнее время злоумышленники стали активно атаковать граждан в возрасте до 40 лет. Дело в том, что молодые люди пользуются информационными технологиями, не вникая в механизмы их работы и излишне им доверяя.

«Поэтому всем нужно знать правила кибергигиены и соблюдать их: устанавливать и регулярно обновлять антивирусные программы, не открывать подозрительных сообщений, проверять, какое программное обеспечение загружаем, на какие сайты заходим. Тогда можно говорить о безопасном использовании информационных финансовых технологий», – заключил Артем Сычев.

КСТАТИ

Безопасно ли использовать карты, оснащенные бесконтактной технологией? По мнению экспертов, угроза потерять деньги с карты при помощи специальных технических устройств невелика: максимальная сумма списания без ПИН-кода – 1 000 рублей, так что мошенникам это просто невыгодно.

К тому же использование этих технологий затруднительно – ведь нужно много времени и сил, чтобы ходить со считывателем по городу, пытаясь незаметно плотно прислониться к карманам и сумкам в надежде найти в них карты, оснащенные системой бесконтактной оплаты.

Процесс оплаты через мобильный телефон является еще более защищенным, ведь операция производится по отпечатку пальца владельца карты, а считать такую информацию нельзя.

Помимо этого, существует несколько способов обезопасить электронные деньги.

1. Снимать наличные лучше только в офисах банков, особенно если карта без чипа. Хотя таковых на руках осталось очень мало, так как ЦБ обязал все банки выпускать именно чипованные карты.

2. Следует записать официальный номер банка в телефонную книгу мобильного. Это пригодится и для проверки информации о псевдоблокировании карты, и в случае, если владельцу нужно заблокировать карту из-за ее утери.

3. Нигде нельзя указывать ПИН-код карты. Лучше всего хорошо его запомнить или записать на бумаге и хранить дома.

4. Желательно установить СМС-оповещение, позволяющее держать электронный кошелек под контролем.

5. Нельзя переходить по ссылкам в сообщениях, присланных по электронной почте от неизвестных людей.

6. Для покупок в Интернете лучше использовать отдельную карту с минимальной суммой на счете.

7. При оплате товаров в режиме онлайн желательно пользоваться только сайтами с проверенной репутацией. Строка браузера должна начинаться с https://, где s обозначает защищенный канал связи.