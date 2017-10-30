30.10.2017 | 13:27

Еженедельный внеплановый обед в кафе может вылиться к концу года в 40 тысяч рублей расходов для семейного бюджета. Об этом вряд ли задумываются среднестатистические россияне, хотя навыки грамотного планирования собственных расходов необходимы каждому цивилизованному человеку.

Как показал опрос Агентства финансовых исследований, только 42% респондентов учитывают свои доходы и расходы, 16% постоянно откладывают деньги. По данным фонда «Общественное мнение», около 10% жителей страны в принципе не считает свои заработки и траты, рассчитывая лишь на то, что есть на данный момент в кошельке. Поэтому даже у достаточно обеспеченных людей нет-нет да возникает классический вопрос: «Где деньги?!»

Ответ простой. Если позволять себе с каждой зарплаты пускаться во все тяжкие и тратить деньги на то, что в данный момент захотелось больше всего, недолго и в долги влезть. Тем более что сегодня легко попасться на приманку микрофинансовых организаций, предлагающих деньги «здесь и сейчас» под астрономические проценты.

Деньги счет любят

Между тем опыт многих пензенцев показывает: даже при средней зарплате можно не только жить без ущемления своих интересов, но и серьезно экономить, если грамотно планировать доходы и расходы.

Вот несколько правил, которые помогут сохранить и преумножить финансы. Для этого следует:

- вести учет доходов и расходов;

- не тратить больше, чем зарабатываешь;

- не брать стихийно кредиты;

- использовать финансовые инструменты для сбережения и накопления денег;

- иметь финансовую подушку безопасности;

- освоить навыки поиска информации о финансах и финансовых инструментах;

- знать, куда обращаться при нарушении финансовых прав.

Жительница Пензы Екатерина Т. поделилась своим опытом: «Моя мама каждый день записывала в особую тетрадочку все покупки. Этот пример я взяла на вооружение еще в 2008 году. Вечером подробно записываю расходы в блокнот, а в последний день месяца заношу цифры в таблицу в программе Microsoft Excel по определенным графам: «Продукты», «Проезд», «Бытовая химия», «Лекарства», «Услуги», «Одежда», «Счета» и так далее. Программа выдает сумму, и сразу видно, когда и на что были потрачены деньги».

Точно так же Екатерина заносит в таблицу и доходы. Такой подход хорошо дисциплинирует, говорит она.

«Если мне внезапно понравилась какая-то вещь, я говорю себе: «Не торопись, подумай: так ли она тебе на самом деле нужна?» В девяти случаях из десяти после здравого размышления оказывается, что без нее прекрасно можно обойтись! Стараюсь планировать серьезные покупки заранее, и практически всегда мои планы реализуются», - поясняет она.

Программа в помощь!

Впрочем, блокнот и авторучка сегодня несколько устарели: существуют специальные программы для смартфонов, позволяющие учитывать и анализировать траты. На сайте «Финансовая культура» можно подробнее узнать о самых популярных приложениях.

Их разнообразие позволяет воспользоваться такой услугой и тем, кто обладает лишь начальным уровнем финансовой грамотности, и тем, кто скрупулезно ведет семейный бюджет, планирует крупные покупки и ставит финансовые цели на несколько лет вперед.

Шоколадка на черный день

«Много лет назад в день зарплаты мой четырехлетний сын спросил: «Мама, ты купишь большую шоколадку?» Ситуация в семье была сложная, и я вздохнула: «Сыночек, нам эти деньги пригодятся на черный день». Ребенок задумался, а потом выдал: «Ну а когда настанет черный день, ты купишь много-много больших шоколадок?!» Тогда-то я и решила: нужно обязательно иметь «шоколадку на черный день», чтобы смягчить финансовый удар, каким бы тяжелым он ни был», - вспоминает Екатерина.

Поэтому пензячка часть зарплаты хранит наличными как неприкосновенный запас на случай форс-мажора, будь это внезапно заболевший зуб, засорившаяся труба или другая проблема, требующая безотлагательного решения. Екатерина выбрала правильную стратегию, сказал бы экономист. Эксперты утверждают, что резервный фонд должен быть в каждой семье.

Еще часть денег Екатерина хранит на депозите в банке, откладывая порядка 10% дохода. Это позволяет не только сохранить, но и преумножить накопления. Разумеется, прежде чем открыть вклад, Екатерина тщательно проверила надежность банка и участие в системе обязательного страхования вкладов.

При этом женщина тщательно сохраняет в отдельной папке все документы: договоры по вкладам, приходные и расходные ордера, выписки.

«Ошибки бывают у каждого человека, в том числе и у сотрудника банка. Но я в любой момент могу представить документы, подтверждающие наличие вклада и сумму. Финансовые бумаги - гарантия того, что мои деньги будут в целости и сохранности», - считает Екатерина.

Учимся считать деньги с младых ногтей

Наверняка вам приходилось видеть сцену в магазине: ребенок топает ногами и визжит: «Хочу! Купи!», а растерянная мать или бабушка объясняет чаду: «Денег не хватит, это очень дорогая игрушка».

Но если в три или четыре года малыш еще с трудом понимает, что такое «денег нет», то к школьному возрасту родители вполне могут привить ребенку знание основ семейного бюджета.

Не остается в стороне и школа. «Полтора года назад по инициативе Банка России был подготовлен учебно-методический комплект «Основы финансовой грамотности». В него вошли учебник, рабочая тетрадь и методическое пособие для учителя. Комплект одобрен Минобрнауки России и рекомендован школам, где начато преподавание финансовой грамотности», - сообщили изданию NashGorod.ru в пресс-службе ЦБ РФ.

Пилотное преподавание финансовой грамотности началось в 72 регионах страны. К концу 2017 года количество участников программы увеличится до 500 школ во всех субъектах РФ. При поддержке Банка России в Академии повышения квалификации работников образования Минобрнауки России уже полтора года преподается обучающий курс, который прослушали несколько сотен методистов и тьюторов, рассказали в пресс-службе Центрального Банка.

В Пензе финансовую грамотность преподают в двух школах - № 66 и 68.

«Наша школа вошла в пилотный проект. Уроки, организованные Центробанком, проходили в онлайн-режиме, их проводили профессиональные финансисты. Старшеклассники на элективном курсе изучили 10 тем. Затем нам предложили принять участие в апробации курса. Мы подали заявку, и в декабре прошлого года получили комплект учебников «Основы финансовой грамотности», рабочие тетради и методические разработки для учителя», - рассказывает преподаватель истории и обществознания школы с углубленным изучением информатики № 68 Мария Савинкина.

По словам Марии Васильевны, курс рассчитан на 34 часа. Половину из них десятиклассники изучили во втором полугодии прошлого года, вторую половину осваивают сейчас. В начале занятий они прошли тест, показывающий исходный уровень их знаний, а после завершения курса их ждет еще одно тестирование, которое покажет достижения старшеклассников.

На уроках ребята получают не только теоретические, но и практические знания. Например, при изучении темы «Депозит» школьники узнали о его видах, условиях и рисках и открыли в банке свои первые вклады.

Еще одной актуальной темой, вызвавшей неподдельный интерес учеников, стало кредитование. «В учебнике материал изложен прекрасным языком, с удачными примерами. Ребята с интересом подсчитывали ставки, учитывали комиссии и страховки, искали на сайтах наиболее выгодные условия, изучали ошибки и риски», - продолжает педагог.

По словам Марии Савинкиной, изучение финансовой грамотности не только необходимо, но и очень интересно школьникам. Они впитывают информацию, задают вопросы, с удовольствием изучают темы налогов, пенсий, страхования, финансовых махинаций, решают задачи по кредитованию.

Инвестиции: чем выше доход, тем больше риск!

Научившись контролировать расходы и планировать доходы, можно задуматься и о том, как выгоднее использовать свои сбережения. Ведь даже школьнику ясно: хранение денег в стеклянной банке снижает их ценность. Между тем, используя различные инструменты, можно увеличить свои доходы.

Важно лишь помнить: чем выше доход, тем выше риск. Причем этот принцип касается не только банковских вкладов, но и ценных бумаг, которые являются одним из основных инструментов для инвестирования и могут принести значительно больший доход, чем банковский вклад. Поэтому следует знать: средства, вложенные в акции и облигации, не подпадают ни под какие государственные программы страхования. Так что решение остается за вами: пытаться получить больший доход с риском потерять финансы, либо соглашаться на проценты от банковского депозита.

С правилами для начинающего инвестора можно ознакомиться здесь.

Если вы никогда не имели дела с ценными бумагами, но решили инвестировать в них свои средства, специалисты рекомендуют обратиться в финансовую компанию. Ее сотрудники за определенный процент возьмут на себя управление вашими активами на финансовых рынках.