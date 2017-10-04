04.10.2017 | 10:12

Сегодня все стремительно меняется, и нужно следовать последним трендам, чтобы не упустить свою выгоду, не отстать от других. Но при этом важно твердо стоять на ногах и сохранять уверенность в завтрашнем дне.

Финансовое благополучие современного человека во многом зависит от грамотного управления бюджетом, инвестирования в надежные инструменты накопления. Для этого нужен хороший помощник, и наибольший кредит доверия сегодня имеют проверенные банки с участием государственного капитала.

У многих «государственный» ассоциируется с банком надежным, устойчивым, но при этом консервативным, не всегда гибким и предоставляющим не самые выгодные условия. Верно ли такое восприятие?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы побеседовали с управляющим директором по развитию розничного бизнеса Пензенского операционного офиса Связь-Банка Андреем Малышевым.

- Банк с участием государственного капитала может быть гибким и понятным?

- Совершенно точно да. Связь-Банк входит в группу государственной корпорации Внешэкономбанк и работает на финансовом рынке больше 26 лет в 54 регионах России.

Для нас очень важны интересы клиента. Особенно сейчас, когда его поведение меняется: клиент все меньше хочет ходить в отделения, не готов ждать в очередях, требует персонального подхода.

И наши подходы к работе пересматриваются. Многие вопросы теперь решаем в Интернете, по телефону, а если личная встреча в отделении все же необходима, то стараемся общаться с клиентом по-человечески.

Наша главная задача - понять суть проблемы, найти решение, а не отработать шаблон по принципу конвейера. Именно сейчас в Связь-Банке проходят серьезные и интересные изменения в этом направлении.

- Появились новые продукты?

- Конечно, мы не только улучшаем существующую линейку, но и запускаем новые продукты. И у всех продуктов Связь-Банка актуальные, выгодные условия.

Например, у нас интересные ставки по вкладам, да и на остатки на картах мы начисляем повышенный процент.

Сейчас к нам приходит много клиентов, у которых есть кредиты в других банках, и даже не один, и ставки по этим кредитам высокие. У нас есть хорошее решение, как понизить ставку по кредиту и платить меньше. Это все, безусловно, важно, но клиент ждет от нас не только ставок.

- А что еще?

- Легкости, простоты и комфорта. И наша задача – сделать обращение в банк именно таким. Поэтому недавно стартовал новый интернет-банк «Живи онлайн», который позволяет многие вопросы решать дистанционно.

- Это предполагает самостоятельность. А многие любят, когда им помогают…

- Самостоятельно перевести деньги с карты на карту, заплатить за ЖКХ или детский сад, обменять валюту, открыть вклад - это рутинные операции. Возможно, кто-то любит делать все это в компании менеджера банка, но большинство людей все же предпочтут не тратить свое время на визит в кредитную организацию, а быстро оплатить все на сайте банка или в понятном мобильном приложении, которое можно скачать на любой смартфон.

Но, конечно, мы всегда на связи: можно написать в любой мессенджер, позвонить на бесплатный номер, прийти в отделение по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 20. Мы вам поможем и подскажем.

Для нас основное - это мнение клиентов: будем очень благодарны за любые замечания по нашей работе. Есть какие-то индивидуальные вопросы - обращайтесь, будем решать вместе!

- А что еще новое у вас появилось?

- Мы запустили продукты для малого и микробизнеса - пакетные предложения по расчетному обслуживанию и депозиты. Стартовал и интернет-банк специально для индивидуальных предпринимателей «Работай онлайн». Мы предлагаем людям дела высокую надежность и все преимущества современного обслуживания плюс выгодные условия по продуктам.

- Кредитные карты предлагаете?

В начале осени банк выпустил на рынок бесконтактную кредитную карту Visa Platinum с кэш-бэк. При совершении покупок на счет карты возвращается определенный процент. Ее обладатель получает не только возможность использовать кредитные деньги, но и привилегии и скидки карты премиум-класса.

Заказать кредитную карту можно прямо сейчас на сайте банка - www.sviaz-bank.ru.

Связь-Банк работает для людей. Нам хочется, чтобы общение с банком оставляло приятные эмоции и не отнимало лишнее время. Мы уважаем своих клиентов и слышим их во всех регионах России, где мы работаем.

- Что вы можете посоветовать жителям Пензы?

- Считайте свои деньги, цените свое время. Выбирая банк и финансовый продукт, не торопитесь, изучите предложения, оцените свои реальные потребности и возможности. К выбору банка стоит подходить как к выбору долговременного делового партнера: тут не место сиюминутным эмоциям, надо все обдумать.