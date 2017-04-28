28.04.2017 | 09:00

Эксперт-оценщик ломбарда «Легкие бабки» Дмитрий Беляков рассказал читателям ИА «ПензаИнформ», как безопасно и грамотно взять заем, а также дал исчерпывающую информацию о том, как рассчитать его размер и сроки, оценив при этом возможные риски.

- Вы действительно считаете, что ломбард - это полезная организация, услуги которой востребованы в обществе?

- Да, я действительно так считаю. Дело в том, что, начав заниматься этим видом деятельности, мы провели опрос среди друзей, знакомых, малознакомых и совсем незнакомых людей - в общей сложности около 200 человек.

К сожалению, у большинства мнение было однозначное: ломбард - место, в которое обращаются, когда пришла беда; там работают одни мошенники и приходить туда нужно в самом крайнем случае.

Ломбард как финансовый инструмент практически никто на тот момент не рассматривал. Хотя могу сказать, что, по статистике «Лиги ломбардов» (есть такая общественная организация), ежегодно в подобные организации обращаются более 5 миллионов россиян, а это, если что, 3,5% от общей численности населения нашей страны. И это количество постоянно растет.

На самом деле ломбард - это финансовый инструмент, который может приносить выгоду, просто необходимо четко понимать, в каких именно случаях он действительно необходим. Он как лекарство: может оказать неоценимую помощь, а может нанести непоправимый вред.

- Что нужно делать, чтобы ломбард не навредил?

- Прежде всего, нужно разобраться в своих доходах и расходах, научиться внимательно считать и принимать правильные решения.

- Вы своим клиентам как-то помогаете принять правильное решение?

- Одно из принципиальных отличий нашего ломбарда как раз в том, что мы это делаем. Во всяком случае, мы предлагаем нашему клиенту рассказать, в связи с чем ему понадобился заем. Если человек настроен на диалог, то мы готовы поучаствовать в решении его проблемы и, если надо, даже уберечь его от совершения неправильного шага.

- То есть вы даже можете посоветовать клиенту не сотрудничать с вами в определенных ситуациях?

- Человек должен четко понимать структуру своих доходов и расходов. Если первое больше, чем второе, то смысл обращаться в ломбард есть. Это совершенно безопасно, нужно просто правильно посчитать, сколько взять, на какой срок и под залог какого имущества.

- Какие категории населения в основном являются клиентами ломбарда?

- Клиенты - это, пожалуй, самое ценное, что есть у нашей организации. К нам обращаются предприниматели, служащие различных ведомств, граждане, работающие на предприятиях разных форм собственности, люди, занимающиеся сельским хозяйством, домохозяйки и даже пенсионеры.

Главное - чтобы был постоянный доход. Ломбард - это безопасный полезный финансовый инструмент для людей с хорошо налаженными жизненными процессами, для поддержания которых время от времени необходима финансовая подпитка.

- Можно ли рассчитать размер и сроки займа, чтобы оценить возможные риски?

- Это не только возможно, это необходимое условие. В процессе работы я часто наблюдаю клиентов, которые даже четко не представляют, за счет каких ресурсов они собираются погашать заем. То есть изначально человек совершает неверный поступок.

Оценивать возможные риски нужно обязательно. Ключевой показатель здесь - разница между доходами и расходами, исходя из которой и рассчитываются сумма и срок займа. Если доходы меньше расходов (допустим, кому-то родители постоянно помогают), брать заем я не рекомендую.

- То есть вы сразу клиенту объясняете, что в его же интересах найти другой выход из сложившейся ситуации?

- Если клиент готов к такому диалогу, то да, мы это проговариваем.

Кстати, исходя из процентных ставок, на которых мы работаем, считаю оптимальным заем на срок до 60 дней под залог транспортного средства или заем на срок до 30 дней под залог иного имущества. При этом клиент переплачивает 15% от суммы займа. Это такой своего рода короткий 15%-ный кредит без поручителей, лишних документов и волокиты.

- Если взять в вашем ломбарде миллион рублей на два месяца, во сколько обойдется это удовольствие?

- Для начала хочу сказать, что подобная ситуация у нас была. Предприниматель намеревался приобрести объект недвижимости, договорился со всеми банками. Но возникла такая ситуация: когда в банках ему сказали, что дадут деньги такого-то числа, продавец неожиданно начал капризничать и попросил срочно внести задаток в размере одного миллиона рублей.

Получается, человек оказался в ситуации, когда все свои средства в обороте, а просто так найти эту достаточно серьезную сумму нереально.

Мы ему подсказали, что под залог транспортного средства можно эти деньги получить, и он взял у нас миллион. Потом в течение 21 дня банк перечислил ему необходимую сумму, так что проценты оказались небольшие.

В результате предприниматель получил желаемый объект недвижимости под хорошие банковские проценты, а этот неожиданно возникший разрыв удалось закрыть с помощью ломбарда.

Так вот, если взять миллион на два месяца, переплата получится 146 тысяч рублей, то есть 14,6%.

Кстати, сравнивать услуги ломбарда с предоставлением кредита некорректно, поскольку эти виды финансового сервиса покрывают совершенно разные ситуации.

Если человек собирается брать деньги надолго, то обращаться нужно однозначно в банк: это долго, но дешево и безопасно. Если же средства нужны срочно, на короткий период и при этом имеется источник возникновения этих денег, то есть смысл пользоваться ломбардом.

- Одним из своих преимуществ вы назвали индивидуальный подход к каждому клиенту. Что это означает?

- Для нас важен каждый клиент, и миссия организации не в получении прибыли. Прибыль - это следствие того, насколько грамотно организован любой бизнес, не только ломбардный. В любом бизнесе так или иначе речь идет о работе с клиентом.

Если вы хорошо с ним поработали и сотрудничество оказалось взаимовыгодным, человек с удовольствием заплатит. Соответственно, вы получите планируемую прибыль.

В нашем случае индивидуальный подход как раз и заключается в том, что мы, если клиент готов, стараемся вникнуть в суть возникшей ситуации: бизнес-процесс ли это или какие-то жизненные обстоятельства, в которых понадобились деньги.

Мы помогаем сделать реальный расчет, из которого становится очевидно, есть смысл обращаться в ломбард или лучше поискать другой источник получения средств. Здесь же, кстати, можно оценить и степень риска.

- Получается, что ломбард - это не навязываемая услуга?

- Конечно, ведь мы говорим о расчетных величинах. Если человек приходит в ломбард и при этом не знает четко, сколько ему взять денег, на какой срок, да и зарплата у него в три раза меньше, чем заем, который он собирается брать, оформлять документы не нужно.

- Есть мнение, что ломбарды делают все для того, чтобы не возвращать залог клиенту. Как на самом деле?

- Я думаю, здесь уместно поговорить о добросовестности ломбарда как организации по отношению к своим клиентам. Честный ломбард зарабатывает на процентах от выданных займов, нечестные - всеми правдами и неправдами стараются оставить залог у себя и в дальнейшем как можно дороже его реализовать.

Мы - честный ломбард, наша стратегия - взаимовыгодное сотрудничество. Чтобы уберечь себя от потери залога, необходимо очень внимательно изучать документы, которые предлагает подписать ломбард, обращать особое внимание на скрытые комиссии, на так называемые особые условия, то есть на все то, что не обсуждалось на этапе переговоров. Может, вы потратите лишних 10-15 минут, зато сумеете избежать серьезных финансовых потерь.

Если что-то набрано мелким текстом, можно попросить дать увеличительное стекло или тот же документ, напечатанный более крупным шрифтом.

- Как вообще ведется оценка имущества?

- Оценка имущества по своей сути также является расчетной величиной. Здесь мы опираемся на сложившуюся на рынке стоимость подобных услуг. К примеру, если речь идет о золотых украшениях, то цена за грамм складывается в зависимости от того, лом это или изделие. Дальше приемщик оценивает состояние этого залога.

Если перед нами абсолютно новое изделие, которое либо недавно купили, либо очень бережно хранили, цена получается более высокая. Если изделие эксплуатировалось достаточно интенсивно и это видно при первичном осмотре, цена приближается к стоимости лома. Иными словами, есть верхняя и нижняя планки, между которыми мы и балансируем.

В случае с транспортными средствами мы действуем по аналогии. Источник основной информации - общепринятые сайты по продаже автомобилей, где указана максимальная и минимальная цена определенной модели какого-либо года выпуска. Окончательная стоимость определяется при осмотре салона, кузова, диагностике подвески.

В принципе, все зависит от суммы сделки. Если речь идет о достаточно серьезной сумме, конечно, мы будет очень внимательно осматривать автомобиль, чтобы понимать, стоит ли он тех денег, в которые мы предполагаем его оценить.

К тому же мы берем на себя ответственность за сохранность имущества, ведь нужно вернуть клиенту машину в том состоянии, в каком она была, когда мы ее забрали. Вот поэтому мы и пользуемся приборами по измерению лакокрасочного покрытия, увеличительными стеклами и специальными фонарями.

- То есть искусственным путем цену вы не сбиваете?

- Все подтверждается актом осмотра. В данном случае проходит своего рода торг: мы договариваемся с клиентом о том, в какую сумму оценивается автомобиль, и исходя из этого рассчитывается сумма займа.

Затем этот показатель сравнивается с реальной потребностью клиента. Бывают случаи, когда стоимость предмета залога значительно превышает сумму займа, и здесь жадничать опасно: брать нужно не больше, а ровно столько, сколько нужно.

- Какое же условие, на ваш взгляд, является самым необходимым для безопасного обращения в ломбард?

- Я выделил бы, пожалуй, два критерия. Самое главное - это наличие постоянного дохода, который должен быть больше расходов. Второе - это, конечно же, точный расчет. Именно расчет, а не предположения или надежда на авось. Если расчет показывает, что вовремя погасить заем не удастся, брать его не стоит.