27.12.2016 | 11:28

В преддверии Нового года и школьных каникул перед многими пензенцами встают вопросы, ответить на которые может только нотариус. Людей интересует, что нового ждет их при оформлении документов в 2017 году, какие документы нужны ребенку, чтобы поехать отдыхать с бабушкой в другой город России или отправиться на сборы с тренером и группой за границу и многое другое.

Чтобы сэкономить время пензенцев, ИА «ПензаИнформ» обратилось к профессионалу - нотариусу Заречного Диане Фроловой, которая постаралась дать исчерпывающую информацию по основным темам, которые могут заинтересовать горожан перед Новым годом.

Нужно ли разрешение от законных представителей, если ребенок поедет с другими родственниками отдохнуть в другой город нашей страны? Если да, то почему его нечасто спрашивают?

- Для поездки ребенка по России без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей необходимо оформить согласие на передвижение ребенка по территории РФ хотя бы от одного из родителей.

Несмотря на то что спрашивают согласие нечасто, оно необходимо. Нотариально оформленное согласие от родителей является одобрением на путешествие, ни у проводников в поездах, ни у членов экипажей самолетов или судов, ни у сотрудников транспортной полиции не будет вопросов о том, кто именно сопровождает ребенка и на каком основании.

А если ребенок едет на отдых с одним из родителей за границу?

- Если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из страны в сопровождении одного из родителей, желательно иметь нотариально оформленное согласие на выезд/въезд в другую страну от второго родителя.

Также при себе ребенок должен иметь свидетельство о рождении, российский паспорт (если имеется) и заграничный паспорт.

В некоторых случаях можно обойтись и без согласия второго родителя: если второй родитель не участвует в воспитании, его местонахождение неизвестно, он лишен родительских прав либо его нет в живых. В таких случаях необходимы будут документы, подтверждающие данный факт.

Если один из родителей заявит о своем несогласии на выезд несовершеннолетнего из РФ, в таком случае вопрос о возможности выезда разрешается в судебном порядке.

Обязательно стоит учитывать, что порядок выезда за пределы РФ регулируется российским законодательством, а порядок въезда в другую страну будет регулироваться законодательством того государства (государств), куда ребенок направляется.

Как правило, согласие на выезд за пределы России - это один документ, а согласие от родителей, которое требуется для оформления визы в иностранное государство, - это совсем другой документ. Нужно согласие или нет, зависит от того, в какую страну вы хотите ехать.

А если подросток отправляется в лагерь на зимние каникулы или едет на соревнования в составе организованной группы с тренером, нужно разрешение от родителей?

- Для путешествия по России в составе организованной группы в сопровождении тренера достаточно иметь согласие на передвижение ребенка по стране от одного из родителей, по желанию согласие можно оформить и от двоих родителей.

В нем должны быть указаны сведения о родителях, давших согласие на передвижение ребенка по стране; сведения о лице, сопровождающем ребенка (реквизиты его документов); сведения о несовершеннолетнем гражданине; срок выезда ребенка в другой город; цель поездки и желательно пункт, где будет размещаться организованная группа.

Если ребенок путешествует с руководителем туристической группы, тренером и т. д. за пределами РФ, то сотрудники пограничной службы потребуют нотариально оформленное согласие от обоих родителей, так как инструкции пограничных служб, а также правила многих стран могут предусматривать необходимость предоставления такого согласия.

В нем обязательно должны быть указаны сведения о лице, давшем согласие на выезд из РФ либо въезд в другую страну; сведения о лице, сопровождающем ребенка при выезде за границу (реквизиты его документов); сведения о несовершеннолетнем гражданине, выезжающем за пределы РФ; срок выезда ребенка за пределы РФ; государство, на выезд в которое дается согласие; цель поездки; в некоторых странах также требуется указание места размещения.

Зима - время дарить подарки. К примеру, отец семейства собирается подарить на Новый год своей 16-летней дочери квартиру. Как правильно оформить эту сделку через нотариуса?

- Если он хочет подарить целую квартиру дочери, то нотариальная форма в данном случае необязательна. Мужчина может сразу подать документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области либо оформить документы через МФЦ.

Ему необходимо представить следующие документы:

- паспорта дарителя и одаряемого;

- правоустанавливающий документ, подтверждающий право собственности дарителя на недвижимость (договор дарения; купли-продажи; мены; соглашение о разделе имущества супругов; свидетельство о праве на наследство и т. д.);

- если квартира была оформлена в собственность до 15 июня 2015 года, то свидетельство о праве собственности; если после 15 июня 2015 года, то выписку из Росреестра;

- справку о зарегистрированных лицах в квартире;

- согласие супруга/супруги (если квартира является совместно нажитым имуществом);

- справку об отсутствии задолженности по квартплате (если задолженность имеется, то в договоре необходимо указать это, а также то, что одаряемый не возражает против принятия дара с таким условием);

- паспорт второго родителя, который выступает как представитель дочери.

Если квартира находится в долевой собственности, то нотариальная форма будет обязательной. Оформить договор дарения можно у любого нотариуса г. Пензы или Пензенской области, представив вышеуказанные документы.

При оформлении договора дарения через нотариуса необходимо оплатить госпошлину в размере 0,5% от указанной в договоре стоимости квартиры плюс УПТХ.

Адреса и номера телефонов нотариусов можно узнать в Нотариальной палате Пензенской области (г. Пенза, ул. Чкалова, 40; телефон 34-43-50).

Вопрос от нашей читательницы. Она пишет: «Мы купили квартиру, сделали ремонт и прямо под Новый год переезжаем в новостройку. Теперь хочу убедить мужа выделить доли на всех членов семьи, так как квартиру покупали через материнский капитал. Как правильно это сделать, какие документы должен оформить нотариус? Какие документы представить в Пенсионный фонд?»

- В соответствии с требованиями законодательства Пенсионный фонд до выдачи средств материнского капитала на приобретение жилья берет обязательство о выделении долей с того родителя, на кого был выдан сертификат МСК. Однако если жилплощадь уже приобретена на обоих родителей, то независимо от того, на кого выдан сертификат, обязательство о выделении долей всем членам семьи дают оба родителя.

Независимо от желания супруга, он должен оформить право собственности на всех членов семьи. Если квартира приобреталась за наличный расчет, право собственности на всех должно быть оформлено в течение 6 месяцев после совершения сделки; если для покупки были привлечены ипотечные средства – в течение 6 месяцев после погашения ипотечного кредита и снятия обременения с жилплощади. Если семья участвовала в долевом строительстве, то в течение 6 месяцев после подписания передаточного акта или иного документа о передаче участнику долевого строительства объекта долевого строительства.

Если жилплощадь была приобретена только на средства материнского капитала, то независимо от желания родителей(ля), на чье имя был выдан МСК, нужно выделить доли всем членам семьи в равных долях.

Что нового ждет нас в 2017 году, предстоит ли столкнуться с какими-либо изменениями при визите к нотариусу?

- С 1 января 2017 года вступит в силу Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Он завершит целую череду реформ по объединению процессов кадастрового учета и оформлению прав, начавшуюся в стране еще 10 лет назад.

Главное новшество - формирование Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В него войдут все сведения, которые сегодня содержатся в госкадастре и ЕГРП. В итоге Росреестр полностью заменит кадастровую палату, и население сможет подавать одно общее заявление (а не два разных, как сейчас) на обе процедуры. Причем без какой-либо территориальной привязки к расположению объекта.

Каковы итоги работы Нотариальной палаты Пензенской области в 2016 году?

- Нотариальная палата и нотариусы Пензенской области на протяжении всего года принимали участие в благотворительных акциях, проводили бесплатные консультации для граждан по интересующим их вопросам. Обо всех мероприятиях заблаговременно сообщалось на сайте нотариальной палаты.

Ко Дню правовой помощи детям в офисе НППО было организовано консультирование лиц, которые желают стать опекунами детей, оставшихся без попечения родителей. А в течение года нотариусы посещали школы и рассказывали педагогическому составу и учащимся о защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

В преддверии Дня пожилого человека ассоциация «Нотариальная палата Пензенской области» совместно с Комплексным центром социальной помощи семье и детям Первомайского района г. Пензы оказали благотворительную помощь пенсионерам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Десяти пожилым людям собрали и доставили на дом пакеты с продуктами.

В рамках проведения общероссийской благотворительной акции «Благодарность нотариата России» Нотариальная палата Пензенской области собирала деньги для фонда социальной поддержи населения «Святое дело». Средства были переданы для оказания помощи Михаилу Тесленко - мальчик нуждался в специальном аппарате, чтобы видеть (стоимость аппарата - 160 000 рублей).

Также нотариусы Заречного побывали в гостях в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», в дневном отделении для детей с ограниченными возможностями. С персоналом КЦСОН была проведена разъяснительная работа по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, а самим юным зареченцам передали наборы для творчества и развития и канцелярские товары.

Также была оказана материальная помощь несовершеннолетнему местному жителю с диагнозом «ДЦП».

Подробнее об этих и других проведенных нотариусами мероприятиях можно почитать на сайте НППО в разделе «Новости» - notariat-penza.ru.