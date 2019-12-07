07.12.2019 | 12:30

В субботу, 7 декабря, житель Пензы прислал в рубрику «Автохамы» портала «ПензаИнформ» видеозапись, сделанную в 9:11.

На светофоре, установленном на перекрестке улиц Попова и Ленинградской, горит запрещающий сигнал для транспорта. Через проезжую часть движутся пешеходы.

В это время по Ленинградской в сторону улицы Попова движется маршрутка № 77 с госномером Р397НВ/58. Водитель объезжает идущих через дорогу людей, на несколько секунд задерживается на перекрестке и пересекает его на красный свет.

"Насколько же надо быть наглым. Тут и выезд на встречную, выезд за стоп-линию, проезд на красный, не пропустил пешеходов. Целый букет, за который можно смело лишать человека водительского удостоверения и работы", - отметил приславший в редакцию видеозапись пензенец.

Ранее бдительный горожанин предоставил ИА «ПензаИнформ» видеофиксацию нарушения в том же районе: на Ленинградской Toyota обогнала остановившийся перед нерегулируемым переходом автобус по встречке, а затем повернула через сплошную полосу разметки налево.