07.05.2019 | 14:31

На улице Захарова, перед ее пересечением со Ставского, водитель «Лады-Весты» (госномер Р715СН/58) нарушил правила дорожного движения.

Это попало на видеорегистратор ехавшего в том же направлении пензенца, который прислал запись в рубрику «Автохамы».

Все случилось 27 марта утром, в 7:57.

«Т-образный перекресток. Нарушение статьи 12.18 (не уступил пешеходу) КоАП РФ. Штраф в студию», - написал мужчина.

На кадрах видна женщина, которая вышла на проезжую часть. Автор видео, как и положено, остановился, а водитель «Лады-Весты» промчался, пока горожанка была в самом начале пути.