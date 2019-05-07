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Автохамы | На улице Захарова водитель «Лады-Весты» не уступил пешеходу

07.05.2019|14:31
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На улице Захарова, перед ее пересечением со Ставского, водитель «Лады-Весты» (госномер Р715СН/58) нарушил правила дорожного движения.

Это попало на видеорегистратор ехавшего в том же направлении пензенца, который прислал запись в рубрику «Автохамы».

Все случилось 27 марта утром, в 7:57.

«Т-образный перекресток. Нарушение статьи 12.18 (не уступил пешеходу) КоАП РФ. Штраф в студию», - написал мужчина.

На кадрах видна женщина, которая вышла на проезжую часть. Автор видео, как и положено, остановился, а водитель «Лады-Весты» промчался, пока горожанка была в самом начале пути.

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Гость|07.05.2019 14:48|

И че? Где нарушение? Женьщина скорость не сбавила.

Гость|07.05.2019 14:51|

penzainform.ru писал(a):

Штраф в студию», - написал мужчина.
Действия данного водителя к чему привели?? Изменение направления, остановка пешехода, замедление прохождения?

Гость|07.05.2019 15:12|

Онженикомунепомешал.

Гость|07.05.2019 15:15|

Пешеход даже не ступил на проезжую часть! Водитель не нарушил ПДД! Автору - двойка!!! Пензаинформ за новость - двойка!

Гость|07.05.2019 15:21|

ступил, но их движение не пересекалось - за подобное сейчас не должны штрафовать. Единственное не понятно сбросил ли водитель скорость и убедился ли в безопасности своего маневра (осталось за кадром), но судя по отсутствию горящих "стопов" - нет. И почему он не со своей полосы повернул налево и не включил поворотник.

Гость|07.05.2019 15:22|

Согласно ПДД, водитель не должен препятствовать пешеходам при пересечении ими пешеходного перехода. Здесь водитель и не препятствует. Никакого нарушения здесь нет. А вот то, как он с правой полосы налево поворачивает - это манера долп..ов.

Гость|07.05.2019 15:26|

а пензюк-кляузник редкостным долбачем оказался...

хотя чему здесь удивляться - он же ПЕНЗЮК!

Имя: Гость
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