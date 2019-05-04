04.05.2019 | 14:52

В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» поступила видеозапись нарушения правил дорожного движения, сделанная на перекрестке улиц Гагарина и Леонова.

«Героем» стал автомобиль Lada Granta с госномером О171ОК/58. Его водитель проехал пересечение улиц, игнорируя сигналы светофора.

«Нарушены: ч. 1, ч. 2 ст. 12.12 (не остановился на стоп-линии, проезд на красный свет), ч. 1 ст. 12.16 (движение прямо из полосы, предназначенной только для поворота направо) КоАП РФ. Штраф оплатите и учите ПДД», - прокомментировал автор.

Видеозапись была сделана 2 мая в 16:25.